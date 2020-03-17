Ломит тело, в горле першит: зараженные коронавирусом рассказали о первых симптомах

За понедельник число зараженных коронавирусом в России выросло на треть — с 63 до 93 человек. Большинство госпитализированных находится в Москве, однако за последние дни новости о зараженных стали поступать из регионов — Тюмени, Тольятти, Красноярска, Перми, Кемерово. Публикуем рассказы тех, кто заразился коронавирусом, и их родственников.
«Ломило тело, поднялась температура»
10 марта Виталий вернулся из Барселоны в Москву. Три дня он чувствовал себя хорошо, но утром 13 марта у парня резко поднялась температура до 38,3 °С, заболело горло и появился насморк.
— 13 марта утром поднялась температура до 38,3 °С. За 3 дня она скакала от 36,3 °С до 38,3 °С, горло першило и болело, насморк (но насморк у меня начался еще до поездки в Барселону). Сегодня, когда позвонили и сообщили, что анализы у меня положительные, я чувствую себя хорошо, температура в районе 37–37,3 °С, горло чуть першит, но слабости в теле уже нет, — рассказывает Виталий.
Виталий обратился в скорую, врачи приехали и сделали анализ — результат положительный. Сейчас молодой человек находится в московской больнице № 40 (Коммунарка), где весь персонал ходит в защитных костюмах. Свое состояние он описывает в Instagram.
«Никаких симптомов поначалу не было»
По соседству с Виталием лежит чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич. 15 марта он прилетел из Европы и решил сдать анализы, хотя никаких симптомов коронавируса у него не было. Первые признаки болезни появились через день.
— Первый — першит в горле. Ощущение сухого горла. Второй — постепенно появляется сухой кашель. Третий — давление в верхней части груди. Четвертый — уже ночью температура поднялась до 39 °С и плохо снижается какими-либо таблетками, — рассказал Тюшкевич.
«Муж проснулся с болью в горле и сказал, чтобы я вызвала врача»
Третья история — из Перми, там с коронавирусом госпитализирован один человек. Супруга заболевшего рассказала, что в ночь на 11 марта семья вернулась из Франции.
— [После прилета] немного поспали, утром [муж] встал с болью в горле и настоял, чтобы я вызвала врача, — рассказала Анна (имя изменено. — Прим. ред.). — Муж очень серьезно относится к своему здоровью. Тут же взяли анализы, после чего он уехал на дачу в лес. Там ни с кем не контактировал, оттуда его забрали врачи.
По словам пермячки, у ее мужа были симптомы обычного ОРВИ — температура, боль в горле. Даже фельдшер, который приезжал на забор анализов, говорил, что это острая респираторная вирусная инфекция. Сейчас состояние мужчины удовлетворительное. Однако результатов анализов, которые делали мужчине, супругам так и не показали. Анна сообщила, что не знает, как именно лечат ее мужа, но ему назначили противовирусные препараты.
Сейчас лекарств для профилактики и лечения коронавируса в мире нет — ученые и врачи многих стран работают в этом направлении, но препаратам предстоит пройти клинические испытания. Первые случаи коронавируса зафиксированы в конце прошлого года в китайской провинции Ухань. Сегодня в мире зафиксировано более 174 тысяч зараженных по всему миру.
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