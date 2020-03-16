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«Ему 83 года, страдает деменцией»: в Академгородке пропал ещё один пожилой учёный

Волонтёры выдвигаются на поиски пропавшего Германа Колонина

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Волонтёры уже отправились на поиски пропавшего

Волонтёры уже отправились на поиски пропавшего

В понедельник, 16 марта, стало известно, что в Советском районе Новосибирска пропал 83-летний пожилой мужчина. Он ушёл из квартиры, которая находится на Морском проспекте, дом №36. С тех пор его местонахождение неизвестно. Пропавший Герман Колонин страдает деменцией и нуждается в медицинской помощи.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» уже собрались на поиски пропавшего.

Приметы пропавшего: рост 170 см, телосложение нормальное, цвет глаз серый, волосы седые, короткая стрижка, имеются залысины.

Был одет: коричневая куртка, чёрные брюки, серая шапка, ботинки.

Особые приметы: носит очки.

Всех, кто видел пропавшего, волонтёры просят сообщить в отдел полиции по телефону 112 либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» 8 800 700–54–52.

Родственники, полиция, волонтёры и жители города уже неделю ищут известного новосибирского учёного — 88-летнего сотрудника Института горного дела Геннадия Кулакова. Третьего марта он вышел с работы и не доехал до дома. Добровольцы обошли все закоулки и подъезды в Академгородке, где его последний раз видели, но всё безрезультатно. Очевидцы, видевшие Кулакова в городе, перестали звонить на горячую линию, и поэтому активные поиски пока прекращены, но родные надеются, что учёный найдётся живым. Подробности — в материале криминального корреспондента НГС Алёны Истоминой.

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пропал человекАкадем
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КОММЕНТАРИИ (6)

16 мар 2020 в 22:45

Волонтеры Лизы сами хоть знают куда выдвигаются?

Наталья
16 мар 2020 в 22:46

Ну ,е-мое Пусть найдётся живой 🙏🏽

людмила
16 мар 2020 в 22:45

Зачем люди с деменцией ходят где попало, за ними надо смотреть, а не на улицу выпускать, пусть сидят дома, а то потерялся дедушка, а кто-то виноват