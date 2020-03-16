В понедельник, 16 марта, стало известно, что в Советском районе Новосибирска пропал 83-летний пожилой мужчина. Он ушёл из квартиры, которая находится на Морском проспекте, дом №36. С тех пор его местонахождение неизвестно. Пропавший Герман Колонин страдает деменцией и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто видел пропавшего, волонтёры просят сообщить в отдел полиции по телефону 112 либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» 8 800 700–54–52.



Родственники, полиция, волонтёры и жители города уже неделю ищут известного новосибирского учёного — 88-летнего сотрудника Института горного дела Геннадия Кулакова. Третьего марта он вышел с работы и не доехал до дома. Добровольцы обошли все закоулки и подъезды в Академгородке, где его последний раз видели, но всё безрезультатно. Очевидцы, видевшие Кулакова в городе, перестали звонить на горячую линию, и поэтому активные поиски пока прекращены, но родные надеются, что учёный найдётся живым. Подробности — в материале криминального корреспондента НГС Алёны Истоминой.

