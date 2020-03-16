Поступило анонимное сообщение о минировании самолёта — рейс вылетел из Новосибирска в Москву

В понедельник, 16 марта, анонимный источник сообщил о том, что рейс Новосибирск — Москва заминирован. Это уже четвёртое за день анонимное сообщение о минировании самолётов. Об этом сообщает ТАСС. Как сообщили в экстренных службах, экипаж лайнера решил продолжить рейс, приземление борта в Шереметьево ожидается в 18:27 по московскому времени.
— Поступило еще одно сообщение о «минировании» самолета, вылетевшего из Новосибирска в Шереметьево. Он не меняет курс и должен приземлиться в Шереметьево в 18:27 по московскому времени, — сообщили в ведомстве.
В понедельник, 16 марта, на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» трех рейсов из Москвы: в Пермь, Тюмень и Уфу. Все самолеты не стали менять маршруты. Самолеты в Уфу и Пермь уже благополучно приземлились, а в Тюмень еще находится в воздухе.
Вечером в четверг, 5 марта, в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился рейс авиакомпании S7 из Владивостока. Как сообщил анонимный источник «Интерфакс», в экстренные службы поступила информация о том, что он заминирован.
Научились фильтровать таки наконец.