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Поступило анонимное сообщение о минировании самолёта — рейс вылетел из Новосибирска в Москву

Экипаж лайнера решил продолжить рейс, приземление борта в Шереметьево ожидается в 18:27 по московскому времени

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Это уже четвёртое за день анонимное сообщение о минировании самолёта

Это уже четвёртое за день анонимное сообщение о минировании самолёта

В понедельник, 16 марта, анонимный источник сообщил о том, что рейс Новосибирск — Москва заминирован. Это уже четвёртое за день анонимное сообщение о минировании самолётов. Об этом сообщает ТАСС. Как сообщили в экстренных службах, экипаж лайнера решил продолжить рейс, приземление борта в Шереметьево ожидается в 18:27 по московскому времени.

— Поступило еще одно сообщение о «минировании» самолета, вылетевшего из Новосибирска в Шереметьево. Он не меняет курс и должен приземлиться в Шереметьево в 18:27 по московскому времени, — сообщили в ведомстве.

В понедельник, 16 марта, на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» трех рейсов из Москвы: в Пермь, Тюмень и Уфу. Все самолеты не стали менять маршруты. Самолеты в Уфу и Пермь уже благополучно приземлились, а в Тюмень еще находится в воздухе.

Вечером в четверг, 5 марта, в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился рейс авиакомпании S7 из Владивостока. Как сообщил анонимный источник «Интерфакс», в экстренные службы поступила информация о том, что он заминирован.

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самолёт«минирование»
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КОММЕНТАРИИ (5)

16 мар 2020 в 21:55

Научились фильтровать таки наконец.

я не робот
16 мар 2020 в 22:18

свинки резвятся, весело им.

читая_нгс
16 мар 2020 в 22:08

Почему на фото S7? Они же в Домодедово летают.