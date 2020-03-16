Поступило анонимное сообщение о минировании самолёта — рейс вылетел из Новосибирска в Москву

Это уже четвёртое за день анонимное сообщение о минировании самолёта

В понедельник, 16 марта, анонимный источник сообщил о том, что рейс Новосибирск — Москва заминирован. Это уже четвёртое за день анонимное сообщение о минировании самолётов. Об этом сообщает ТАСС. Как сообщили в экстренных службах, экипаж лайнера решил продолжить рейс, приземление борта в Шереметьево ожидается в 18:27 по московскому времени.



— Поступило еще одно сообщение о «минировании» самолета, вылетевшего из Новосибирска в Шереметьево. Он не меняет курс и должен приземлиться в Шереметьево в 18:27 по московскому времени, — сообщили в ведомстве.

