Конституционный суд одобрил поправки к Конституции

Конституционный суд сегодня признал законными поправки, которые предложено внести в Конституцию. Проверка проводилась после того, как проект поправок подписал президент. Суд постановил, что не вступившие в силу положения закона о поправках соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации. Заключение на 52 листах было выпущено 16 марта, его незамедлительно направили президенту.

— Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами, — сообщается в документе суда.