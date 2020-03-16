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Мишустин пообещал оплатить больничный всем, кого отправят на карантин

А врачам — выплатить премии за риск

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Медикам выпишут премии, а аптекам разрешат торговать через интернет&nbsp;

Медикам выпишут премии, а аптекам разрешат торговать через интернет 

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня во время оперативного совещания с вице-премьерами распорядился всем, кого отправили на карантин из-за коронавируса, оплачивать больничный в особом порядке. Также он попросил своего заместителя Татьяну Голикову разработать систему стимуляции медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом.

— Очевидно, что первоочередными являются задачи в сфере здравоохранения. Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, а также обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, дополнительными стимулирующими выплатами, — заявил Михаил Мишустин.

Кроме того, глава правительства поручил оперативно принять закон, разрешающий торговать безрецептурными лекарствами через интернет с доставкой. Этот законопроект обсуждался уже давно, однако до сегодняшнего дня его принятие откладывалось.

В ближайшее время в России запустят единую телефонную горячую линию по коронавирусу.

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КОММЕНТАРИИ (23)

Гость
16 мар 2020 в 19:24

А то что больничный не покрывает зарплату выше 30 тыс, это ничего? Многим даже ипотеку заплатить не хватит

16 мар 2020 в 19:23

А без Мишу тина по омс больничный бы не выплатили?

16 мар 2020 в 19:45

А аренду мне этот мишустин оплатит? Я офис снимаю и должен за него платить каждый месяц.
Что за идиотизм то, это же обычное ОРВИ.