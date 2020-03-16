Котлован будущей школы превратился в бассейн: прорвало трубу, которой не было на карте

В Новосибирске котлован на стройке школы и благотворительного центра залило водой — там прорвало трубу, которая не была нанесена на топографический план местности.
Как рассказали корреспонденту НГС местные жители, приславшие фото и видео с места коммунальной аварии, инцидент произошёл вчера, 16 марта, на стройке по улице Шекспира, 9Б.
— Я так полагаю, что они задели какую-то трубу, наверное, водоотведения. Мало того, что мы, скорее всего, лишимся воды, так ещё всё отразится на фундаменте, поскольку мы находимся в непосредственной близости, — говорит жительница дома на Красина, 72В.
Другая жительница этого же дома, Любовь, сообщила, что вода в их доме пока ещё есть, и также высказала опасения о фундаменте.
— Дом у нас постройки 1950 года, и он уже на стяжке лет 15. Очень боимся, что вода пойдёт под него, — пояснила она.
Согласно муниципальному порталу Новосибирска, холодная вода отсутствует в другом доме рядом — на Красина, 68. Водоснабжение планируют восстановить завтра, 17 марта.
В пресс-службе ГК «Стрижи» (застройщик объекта) уточнили, что котлован с водой образовался на месте стройки не по их вине.
— Произошла авария вследствие не нанесённой на топографический план города трубы водовода диаметром 300 мм. В данный момент там работает аварийная служба «Горводоканала».
Эту информацию подтвердил начальник диспетчерской службы «Горводоканала» Сергей Зубков.
— Водопровод на самом деле не нанесён на топоплан города. По идее, он должен быть отключен, но оказался под давлением, и он питает эти дома. При передаче водопроводов он не был передан — его просто не было на топосетке. Это же всё чкаловские дома, очень старые, а водопровод просто потеряли. Никто об этом не знал, пока строители его не зацепили. Поэтому никого не обвиняем, там действительно произошёл форс-мажор, — уточнил он.
В настоящее время для жителей дома №68, по словам Сергея Зубкова, организован подвоз воды. Также будет проложен временный водопровод, а восстановлением разрушенного займётся «Горводоканал».
НГС рассказывал ранее, что на этом месте ведётся строительство школы с детским садом, а также благотворительного образовательного центра «ЛЕВ» для детей с особенностями развития. Несмотря на то, что строительством занимается местная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Новосибирская еврейская община "Бейт Менахем"», образовательный проект, согласно его описанию, «не будет иметь национальных и конфессиональных ограничений».
Это уже не первая жалоба жителей соседних домов на стройку — на прошлой неделе жильцы дома по улице Красина, 72В пожаловались на строительный шум, который не утихает и ночью. Застройщик — ГК «Стрижи» — признал, что работы действительно велись в ночное время из-за сжатых сроков.
Первая часть ролика снята вчера 16 марта, вторая часть сегодня 17 марта.
Блин, да что они там курят, что постоянно в будущее летают?
Ксюша напиши что за препарат?
Мне нужно в 19 число заглянуть...