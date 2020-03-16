Котлован будущей школы превратился в бассейн: прорвало трубу, которой не было на карте

Застройщик и «Горводоканал» объясняют, что авария произошла из-за не нанесённой на карту трубы водовода

— Я так полагаю, что они задели какую-то трубу, наверное, водоотведения. Мало того, что мы, скорее всего, лишимся воды, так ещё всё отразится на фундаменте, поскольку мы находимся в непосредственной близости, — говорит жительница дома на Красина, 72В.

Как рассказали корреспонденту НГС местные жители, приславшие фото и видео с места коммунальной аварии, инцидент произошёл вчера, 16 марта, на стройке по улице Шекспира, 9Б.

В Новосибирске котлован на стройке школы и благотворительного центра залило водой — там прорвало трубу, которая не была нанесена на топографический план местности.

Первая часть ролика была снята вчера, 15 марта, спустя несколько часов после прорыва трубы. Вторая сегодня, 16 марта — вода продолжала прибывать

Другая жительница этого же дома, Любовь, сообщила, что вода в их доме пока ещё есть, и также высказала опасения о фундаменте.



— Дом у нас постройки 1950 года, и он уже на стяжке лет 15. Очень боимся, что вода пойдёт под него, — пояснила она.



Согласно муниципальному порталу Новосибирска, холодная вода отсутствует в другом доме рядом — на Красина, 68. Водоснабжение планируют восстановить завтра, 17 марта.



В пресс-службе ГК «Стрижи» (застройщик объекта) уточнили, что котлован с водой образовался на месте стройки не по их вине.

— Произошла авария вследствие не нанесённой на топографический план города трубы водовода диаметром 300 мм. В данный момент там работает аварийная служба «Горводоканала».



Эту информацию подтвердил начальник диспетчерской службы «Горводоканала» Сергей Зубков.



— Водопровод на самом деле не нанесён на топоплан города. По идее, он должен быть отключен, но оказался под давлением, и он питает эти дома. При передаче водопроводов он не был передан — его просто не было на топосетке. Это же всё чкаловские дома, очень старые, а водопровод просто потеряли. Никто об этом не знал, пока строители его не зацепили. Поэтому никого не обвиняем, там действительно произошёл форс-мажор, — уточнил он.