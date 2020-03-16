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Полиция разыскивает продавца с Avito — он предлагал устранять конкурентов рассказами о поездке в Китай

Сибиряк готов был сходить в компанию за 100 тысяч рублей, а потом сказать, что он прилетел из Китая

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Объявление было реальным. До этого мужчина продавал гидрокостюм, чернила, новогоднюю елку, мужские ботинки и смартфон

Объявление было реальным. До этого мужчина продавал гидрокостюм, чернила, новогоднюю елку, мужские ботинки и смартфон

Новосибирская полиция ищет автора объявления, который заявил, что готов прийти в любую фирму и сообщить позже в медицинские учреждения, что прибыл из Китая, плохо себя чувствует и посещал такие-то компании. Цену услуги он обозначил в 100 тысяч рублей.

— Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области были проведены оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, разместившего данное объявление. Установлено, что в настоящее время данное объявление с сайта удалено и недоступно для просмотра. С целью установления IP-адресов создания вышеуказанного объявления сотрудники полиции направили в представительство интернет-портала запрос, ответ в настоящее время не получен, — говорится в официальном ответе корреспонденту НГС от ГУ МВД по Новосибирской области.

Объявление сегодня действительно исчезло с сайта.

Корреспондент НГС вновь дозвонилась до его автора, но сегодня он разговаривать не захотел — в прошлый раз мужчина вёл дискуссию по поводу своего объявления.

— Мне некогда с вами разговаривать, — заявил Сергей после того, как услышал, что его разыскивает МВД.

Новосибирцы часто предлагают на «Авито» необычные услуги или предметы. В начале февраля сибиряк выставил объявление о продаже факела Олимпийского огня «Сочи-2014».

Мы публиковали тест из 10 самых странных объявлений. Попробуйте угадать, сколько стоят вещи, которые продают новосибирцы.

Коронавирус тем временем постепенно захватывает и Россию. Что происходит в Новосибирске — читайте тут.

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КОММЕНТАРИИ (16)

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16 мар 2020 в 19:04

Всех неучей, наживающихся на чужой беде , нужно сдать полиции. Выпускать после покаяния в грехах своих. Наказывать рублём и штрафными работами.

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16 мар 2020 в 18:57

Написал бы что-нибудь про обнуление, ФСБ нашло бы за час максимум. Приоритеты...

16 мар 2020 в 18:54

Не понимаю уголовной составляюще, дайте людям на вирусе заработать , вирус ещё пару недель продержится и все лафа кончится.