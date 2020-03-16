Полиция разыскивает продавца с Avito — он предлагал устранять конкурентов рассказами о поездке в Китай

Новосибирская полиция ищет автора объявления, который заявил, что готов прийти в любую фирму и сообщить позже в медицинские учреждения, что прибыл из Китая, плохо себя чувствует и посещал такие-то компании. Цену услуги он обозначил в 100 тысяч рублей.
— Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области были проведены оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, разместившего данное объявление. Установлено, что в настоящее время данное объявление с сайта удалено и недоступно для просмотра. С целью установления IP-адресов создания вышеуказанного объявления сотрудники полиции направили в представительство интернет-портала запрос, ответ в настоящее время не получен, — говорится в официальном ответе корреспонденту НГС от ГУ МВД по Новосибирской области.
Объявление сегодня действительно исчезло с сайта.
Корреспондент НГС вновь дозвонилась до его автора, но сегодня он разговаривать не захотел — в прошлый раз мужчина вёл дискуссию по поводу своего объявления.
— Мне некогда с вами разговаривать, — заявил Сергей после того, как услышал, что его разыскивает МВД.
Новосибирцы часто предлагают на «Авито» необычные услуги или предметы. В начале февраля сибиряк выставил объявление о продаже факела Олимпийского огня «Сочи-2014».
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Всех неучей, наживающихся на чужой беде , нужно сдать полиции. Выпускать после покаяния в грехах своих. Наказывать рублём и штрафными работами.