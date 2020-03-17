Собирал 33 года. В Новосибирске продают коллекцию из 897 невскрытых пачек сигарет

В коллекции 897 пачек сигарет преимущественно из советских республик. Как пишет автор объявления, упаковки не вскрыты

В Новосибирске на сайте Avito продают уникальную коллекцию — 897 запечатанных пачек сигарет, самая старая из которых была выпущена ещё в 1985 году.

По словам владельца коллекции и автора объявления Александра, их собирал его отец. Свой лот Александр оценил в 650 тысяч рублей.



— Недавно папы не стало, решили коллекцию продать. Пачки храним в стеллаже — под них сделаны специальные ряды, есть леска, которая их удерживает. Есть пачки из разных стран — из Китая, советских республик, поскольку коллекцию папа начал собирать 33 года назад, как из армии вернулся, — рассказал он корреспонденту НГС.

