Собирал 33 года. В Новосибирске продают коллекцию из 897 невскрытых пачек сигарет

В Новосибирске на сайте Avito продают уникальную коллекцию — 897 запечатанных пачек сигарет, самая старая из которых была выпущена ещё в 1985 году.
По словам владельца коллекции и автора объявления Александра, их собирал его отец. Свой лот Александр оценил в 650 тысяч рублей.
— Недавно папы не стало, решили коллекцию продать. Пачки храним в стеллаже — под них сделаны специальные ряды, есть леска, которая их удерживает. Есть пачки из разных стран — из Китая, советских республик, поскольку коллекцию папа начал собирать 33 года назад, как из армии вернулся, — рассказал он корреспонденту НГС.
В коллекцию, по его словам, также вошли пачки, которые привозили знакомые его отца из других городов.
Стоимость коллекции пачек сигарет Александр определил, исследовав сайт Avito.
— Мы просто промониторили сайт и где-то увидели коллекцию, схожую с нашей. Но там пачки были пустые, а у нас все невскрытые, — уточнил он.
Пока откликов на объявление Александр не получал, но рассчитывает продать коллекцию полностью.
Накануне НГС предложил читателям понять логику новосибирских продавцов на Avito и угадать цену той или иной вещи в объявлении — пройти этот тест удаётся мало кому.
Человек 33 года собирал. Хобби было и время. А у деток хобби только нажиться и набрать кредитов. Какое время такие и люди