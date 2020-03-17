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Город Какими редкими вещами владеют новосибирцы

Собирал 33 года. В Новосибирске продают коллекцию из 897 невскрытых пачек сигарет

Чтобы установить цену для уникальной коллекции, владелец мониторил сайт Avito

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В коллекции 897 пачек сигарет преимущественно из советских республик. Как пишет автор объявления, упаковки не вскрыты

В коллекции 897 пачек сигарет преимущественно из советских республик. Как пишет автор объявления, упаковки не вскрыты

В Новосибирске на сайте Avito продают уникальную коллекцию — 897 запечатанных пачек сигарет, самая старая из которых была выпущена ещё в 1985 году.

По словам владельца коллекции и автора объявления Александра, их собирал его отец. Свой лот Александр оценил в 650 тысяч рублей.

— Недавно папы не стало, решили коллекцию продать. Пачки храним в стеллаже — под них сделаны специальные ряды, есть леска, которая их удерживает. Есть пачки из разных стран — из Китая, советских республик, поскольку коллекцию папа начал собирать 33 года назад, как из армии вернулся, — рассказал он корреспонденту НГС.

В коллекцию, по его словам, также вошли пачки, которые привозили знакомые его отца из других городов.

Стоимость коллекции пачек сигарет Александр определил, исследовав сайт Avito.

— Мы просто промониторили сайт и где-то увидели коллекцию, схожую с нашей. Но там пачки были пустые, а у нас все невскрытые, — уточнил он.

Пока откликов на объявление Александр не получал, но рассчитывает продать коллекцию полностью.

Накануне НГС предложил читателям понять логику новосибирских продавцов на Avito и угадать цену той или иной вещи в объявлении — пройти этот тест удаётся мало кому.

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КОММЕНТАРИИ (17)

1987
17 мар 2020 в 08:38

Человек 33 года собирал. Хобби было и время. А у деток хобби только нажиться и набрать кредитов. Какое время такие и люди

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17 мар 2020 в 08:34

33 года собирал как из армии пришёл, а это означает что до путинской пенсии в 65 лет многие не доживут и потекут денежки рекой в Сирию на потешные войнушки.

махорка
17 мар 2020 в 08:06

Надо продавать не на Авито, а на забугорных сайтах, иностранные коллекционеры могут купить и за более крупную сумму, ведь там сигареты советских времен.