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Штрафы автоматом не пройдут. Для автомобилистов облегчат оспаривание ошибочных постановлений

Для каждого типа нарушений пропишут требования к доказательной базе

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Каждая камера будет хранить больше данных, чтобы водителям было легче доказывать невиновность&nbsp;<br>

Каждая камера будет хранить больше данных, чтобы водителям было легче доказывать невиновность 

В России хотят разработать единую методику доказательства нарушений ПДД, зафиксированных дорожными камерами. С её помощью планируют бороться с ошибочными и незаконными штрафами.

Идею предложили в Общероссийском народном фронте, который ранее предложил ввести индивидуальные штрафы для каждого водителя. В организации считают, что нужно чётко определить, какую информацию с камер нужно хранить, а если она повреждена или уничтожена — не наказывать автомобилистов.

Например, сейчас для доказательства вины водителя в большинстве случаев достаточно одной фотографии автомобиля и увеличенного фрагмента номерного знака, пишут «Известия» со ссылкой на участника рабочей группы ОНФ Григория Шухмана. При этом бывают случаи, когда неправильно установленная камера завышает скорость: в 2017 году на этом попались комплексы «Автоураган-ВС», успевшие выписать около 10 тысяч постановлений — пока не вмешалась прокуратура.

Время от времени в СМИ всплывают новости об абсурдных штрафах. Один из самых известных был в Ульяновске за скорость 233 км/ч на 14-местной «Газели».

— Факт фиксации какого-либо дорожного события автоматически приравнивается к административному правонарушению, — объясняет Шухман. — При этом обстоятельства предполагаемого нарушения и возможные ошибки прибора в расчёт не берутся.

Чтобы избежать таких ситуаций в будущем, эксперты предлагают установить для каждого вида нарушения свой принцип контроля. Примеры не приводятся, но можно предположить, что для комплекса, реагирующего на скорость, придется хранить информацию об угле его настройки. А для камеры, считывающей полосность, видеозапись.

Вы получали ошибочные штрафы?

    Всё это позволит эффективнее выявлять ошибки измерений и возможную фальсификацию. Естественно, перепроверять все данные перед отправкой штрафов будет невозможно. Но если штраф уже получен, то наличие доказательств позволит водителям быстрее и проще обжаловать ошибочные постановления. Кстати, совсем скоро это можно будет делать без писем и посещения отделений ГИБДД — через портал госуслуг.

    Предложение поддержали представители Минюста и Минтранса. Замглавы ГИБДД Владимир Кузин признал наличие проблем, но при этом добавил, что уже сейчас 30-секундное видео с нарушением хранится в течение 10 дней — поэтому обжаловать ошибочный штраф сейчас несложно.

    Ещё одна проблема с дорожными комплексами — отсутствие единых требований к их установке. В 2019 году были разработаны рекомендации, но выполнять их необязательно, и штрафы за нарушения отсутствуют. Из-за этого комплексы появляются не в аварийных, а в потенциально прибыльных местах.

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    законПДДштрафы
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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Почетная гостья
    16 мар 2020 в 17:48

    Не забывайте сидения в автомобиле протирать, это профилактика короновируса.

    с богаткова
    16 мар 2020 в 17:48

    езжу на бугатти тайп атлантик 1936 года выпуска, а по поводу штрафов - этим занимается юридический отдел моего частного охранного предприятия.

    Фото пользователя
    16 мар 2020 в 17:47

    Копеечные штрафы, но я все-равно не нарушаю