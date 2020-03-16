Штрафы автоматом не пройдут. Для автомобилистов облегчат оспаривание ошибочных постановлений

Каждая камера будет хранить больше данных, чтобы водителям было легче доказывать невиновность

Фото: Сергей Яковлев / 29.RU

В России хотят разработать единую методику доказательства нарушений ПДД, зафиксированных дорожными камерами. С её помощью планируют бороться с ошибочными и незаконными штрафами.

Идею предложили в Общероссийском народном фронте, который ранее предложил ввести индивидуальные штрафы для каждого водителя. В организации считают, что нужно чётко определить, какую информацию с камер нужно хранить, а если она повреждена или уничтожена — не наказывать автомобилистов.

Например, сейчас для доказательства вины водителя в большинстве случаев достаточно одной фотографии автомобиля и увеличенного фрагмента номерного знака, пишут «Известия» со ссылкой на участника рабочей группы ОНФ Григория Шухмана. При этом бывают случаи, когда неправильно установленная камера завышает скорость: в 2017 году на этом попались комплексы «Автоураган-ВС», успевшие выписать около 10 тысяч постановлений — пока не вмешалась прокуратура.



Время от времени в СМИ всплывают новости об абсурдных штрафах. Один из самых известных был в Ульяновске за скорость 233 км/ч на 14-местной «Газели».

— Факт фиксации какого-либо дорожного события автоматически приравнивается к административному правонарушению, — объясняет Шухман. — При этом обстоятельства предполагаемого нарушения и возможные ошибки прибора в расчёт не берутся.

Чтобы избежать таких ситуаций в будущем, эксперты предлагают установить для каждого вида нарушения свой принцип контроля. Примеры не приводятся, но можно предположить, что для комплекса, реагирующего на скорость, придется хранить информацию об угле его настройки. А для камеры, считывающей полосность, видеозапись.

Вы получали ошибочные штрафы?

Всё это позволит эффективнее выявлять ошибки измерений и возможную фальсификацию. Естественно, перепроверять все данные перед отправкой штрафов будет невозможно. Но если штраф уже получен, то наличие доказательств позволит водителям быстрее и проще обжаловать ошибочные постановления. Кстати, совсем скоро это можно будет делать без писем и посещения отделений ГИБДД — через портал госуслуг.

