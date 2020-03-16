Вузы Новосибирска переходят на дистанционное обучение — что это значит (и можно ли ходить на учебу?)

Коридоры и аудитории вузов опустеют уже в ближайшие дни. Но если кто-то захочет прийти на учебу — его выгонять не будут Фото: Ольга Бурлакова

Новосибирские вузы переводят студентов на дистанционное обучение. Об этом уже заявили НГУ, НГТУ, Сибстрин, НГУЭУ, НГПУ, НГУАДИ и СГУГиТ. В еще трех высших учебных заведениях — СГУПСе, РАНХиГСе и СибГУТИ — вопрос о переходе на дистанционку находится в стадии рассмотрения. НГАУ продолжит работать, но на входах в университет появятся аппараты для контроля температуры тела. Какие еще нововведения ждут вузы Новосибирска из-за пандемии коронавируса — узнала Алина Каур.

С чего всё началось В субботу, 14 марта, Министерство науки и высшего образования России порекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение выложено на их официальном сайте.

Министр образования Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендовал «обеспечить освоение образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» в целях защиты здоровья студентов и преподавателей. Помимо перехода на дистанционное обучение в вузах отменяются массовые мероприятия, научные конференции и дни открытых дверей.

А как в Новосибирске будет? НГУ. В пресс-центре Новосибирского государственного университета сообщили, что с 16 марта факультетам и институтам предписано перейти на дистанционное обучение. Но это не значит, что студентов ждет какая-то облегченная программа — она ничем не отличается от той, которую они проходили бы при очных занятиях. — В связи с возможным возникновением угрозы распространения на территории НГУ новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV в университете также предпримут ряд мер по предупреждению распространения коронавируса, — сообщили в пресс-центре НГУ. Помимо студентов на дистанционный режим работы переводят и сотрудников университета. Для дистанционного обучения преподавателям рекомендуют использовать виртуальную образовательную среду НГУ на платформе Moodle, а также ресурсы, на которые у университета есть подписка или лицензия: Google Класс, Webinar.ru, Skype for business.

НГУАДИ. С 16 марта студенты этого учебного заведения также переводятся на дистанционный режим. Учиться они будут с помощью электронной информационной образовательной среды НГУАДИ. — В НГУАДИ есть всё необходимое, чтобы дистанционно реализовать программы обучения в полном объеме. У каждого студента есть личный кабинет в ЭИОС НГУАДИ, где ежедневно следует выполнять задания, размещенные преподавателями, а также исправлять и дорабатывать результаты выполненных заданий в соответствии с рекомендациями преподавателей, — сообщается на сайте вуза. НГТУ. Этот вуз переходит на дистанционное обучение с 18 марта. Пресс-секретарь Юрий Лобанов сообщил, что в университете приблизительно 12 тысяч студентов-очников, и все они будут учиться дистанционно. Для этого у университета есть своя онлайн-платформа.

— Онлайн платформа DiSpace разработана нашим университетом и используется уже много лет. Среди вузовских платформ она считается продвинутой. Не у каждого вуза есть такая онлайн платформа. Она создана для работы со студентам-заочниками. Но сейчас мы будем переводить туда и студентов очной формы обучения. Туда можно загружать задания, проверять их, выставлять оценки, комментировать, там есть час с преподавателем фактически в режиме онлайн. Но и плюс электронные учебники. У большей части преподавателей по курсам сделаны электронные учебники, — рассказал Юрий Лобанов, пресс-секретарь НГТУ.

Массовые мероприятия в вузах и школах отныне тоже под запретом Фото: Дмитрий Емельянов

НГУЭУ. Ректор Александр Новиков также подтвердил переход университета на дистанционный режим работы:

— C 17 марта 2020 года обучение будет проходить в дистанционном формате. Учебные материалы и задания можно будет найти в личном кабинете студента в системе Moodle, с которой многие студенты уже знакомы. Также будет сформирован график консультаций с преподавателями — в это время преподаватель точно будет на связи, чтобы отвечать на вопросы студентов любым доступным способом (по телефону, в WhatsApp или Skype, по электронной почте). При этом доступ в корпуса университета для обучающихся будет закрыт, а возможности приема и выдачи документов будут организованы в фойе 1 и 5 корпусов университета. Как долго мы будем работать в таком режиме? Пока мы исходим из того, что такие ограничения будут действовать как минимум месяц. Но при этом мы будем ежедневно следить за развитием ситуации, — прокомментировал он. Также руководство университета сообщило о вынужденной необходимости ограничить всю академическую мобильность, коммандировки преподавателей, сотрудников и студентов. Подразделения университета, чья работа в отсутствии студентов невозможна, уйдут в административный отпуск.

— Сотрудники подразделений, которые продолжат свою работу в обычном режиме, будут обязательно проходить контроль в начале рабочего дня при входе в здания университета: измерение температуры бесконтактным термометром, — сообщил ректор Александр Новиков.

А что в других вузах?

На официальном сайте НГПУ сообщается, с 17 марта студентов также переводят на дистанционное обучение. В Сибирском институте управления сообщили, что в головном кампусе РАНХиГС запланировано в ближайшее время совещание, посвященное возможности перехода студентов на дистанционку. — Готовность Сибирского института управления — филиала РАНХиГС — к дистанционному обучению 100%. Со своей стороны призываем студентов не поддаваться панике и не верить неверифицированным источникам информации. Пока что учебный день идёт в штатном режиме. Обо всех принятых решениях будет сообщено на сайте и в официальных группах института в социальных сетях, — прокомментировала Ирина Паина, начальник отдела рекламы и связи с общественностью сибирского кампуса РАНХиГС

С 17 марта на дистанционный формат переходит и НГАСУ (Сибстрин), это коснется программ всех уровней и форм обучения. Информация об этом размещена на официальном сайте вуза. С 16 марта администрация СГУГиТ также решила организовать работу обучающихся и работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде. А в самих университетах что будут делать? На сайте НГАУ нет информации о переводе студентов на дистанционных формат обучения. Руководство университета получило приказ от Министерства сельского хозяйства России усилить санитарно-противоэпидемические мероприятия.

— В ближайшие два дня в университете появятся аппараты для контроля температуры тела. А в библиотеках и пунктах общественного питания средства для дезинфекции рук, учебной мебели и столов. На входах в здания университета будет осуществляться ежедневный контроль температуры тела. Людям с повышенной температурой вход в здания будет запрещен. Проветривать помещения необходимо не реже, чем 1 раз в 1,5 часа, — об этом говорится на сайте университета.

Маски вряд ли спасут, но вот средства дезинфекции, которые планируют установить в некоторых вузах, могут помочь в борьбе с распространением коронавируса Фото: Дмитрий Емельянов