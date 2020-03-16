Карта мира с закрытыми границами. Показываем, куда теперь нельзя летать из-за коронавируса

Вид на Дрезден — в этот город Германии сейчас улететь нельзя Фото: Мария Тищенко

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, страны по всему миру принимают различные меры, например, ограничивают въезд иностранных граждан и выдачу виз. Россия, в свою очередь, также ввела ограничения на посещение некоторых стран — НГС собрал всю информацию на тему ограничений перемещений в одной карте. Интерактивная карта сделана на основе данных Ростуризма за 15 марта. НГС разделил страны на три категории: страны, не рекомендованные Ростуризмом из-за режима угрозы безопасности;

страны, в отношении которых введены временные ограничения пассажирских воздушных перевозок из РФ;

страны, которые сами ограничили въезд для иностранных граждан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Они обозначены на карте разными цветами.

Так выглядят обозначения трёх категорий стран. Они могут повторяться: например, фиолетовым и голубым цветом отмечена Дания Фото: Евгения Бикунова

В первую очередь Ростуризм не рекомендует посещать следующие страны: КНР, Италию, Корею и Иран.



— Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с 16 марта 2020 года временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией, за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно, — говорится в сообщении на сайте Ростуризма.