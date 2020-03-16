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Страна и мир Всё о коронавирусе

Карта мира с закрытыми границами. Показываем, куда теперь нельзя летать из-за коронавируса

Страны делятся на те, куда слетать не получится, и на те, куда летать не рекомендуют

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Вид на Дрезден — в этот город Германии сейчас улететь нельзя&nbsp;

Вид на Дрезден — в этот город Германии сейчас улететь нельзя 

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, страны по всему миру принимают различные меры, например, ограничивают въезд иностранных граждан и выдачу виз. Россия, в свою очередь, также ввела ограничения на посещение некоторых стран — НГС собрал всю информацию на тему ограничений перемещений в одной карте.

Интерактивная карта сделана на основе данных Ростуризма за 15 марта. НГС разделил страны на три категории:

  • страны, не рекомендованные Ростуризмом из-за режима угрозы безопасности;
  • страны, в отношении которых введены временные ограничения пассажирских воздушных перевозок из РФ;
  • страны, которые сами ограничили въезд для иностранных граждан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Они обозначены на карте разными цветами.
Так выглядят обозначения трёх категорий стран. Они могут повторяться: например,&nbsp; фиолетовым и голубым цветом отмечена Дания

Так выглядят обозначения трёх категорий стран. Они могут повторяться: например,  фиолетовым и голубым цветом отмечена Дания

В первую очередь Ростуризм не рекомендует посещать следующие страны: КНР, Италию, Корею и Иран.

— Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с 16 марта 2020 года временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией, за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно, — говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

При этом каждая страна вводит свои ограничения для иностранных граждан: например, Мальта ввела обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 13 марта, Турция ввела запрет на въезд для отдельных стран (Россию он не касается), а Непал приостановил выдачу виз по прибытии. Актуальная информация появляется на сайте Ростуризма, там же указаны рейсы, на которых жители России возвращаются домой.

Ранее НГС писал о том, что Индия приостановила выдачу виз из-за коронавируса — туристов будут вывозить.

Мы запустили на сайте хронику событий: там вы найдете все свежие новости и актуальную статистику про пандемию коронавируса в мире и, в частности, в Новосибирске.

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Ростуризмкарантинкоронавирусполёты
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КОММЕНТАРИИ (36)

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16 мар 2020 в 19:28

Мне вот интересно, а что стало с "ужасными" вирусами прошлых лет? Свиным, птичье, крокодильим, ну или какие там ещё были? У них срок годности закончился?
Каждый год одно и то же, из всех утюгов и чайников нам объявляют:- Грядёт ужасная эпидемия, мы все умрём!
Проходит несколько месяцев и... Всё-о-о-о. Про енту глобальную пандемию все вдруг забывают. Выясняется что от простого насморка народу больше умерло.

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16 мар 2020 в 19:07

Успел улететь в Хорватию... У меня тут коттедж... Завидуйте молча нищеброды... И возитесь в грязи в своём новосранске...

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16 мар 2020 в 19:32

Искренне не понимаю людей, которые в разгар эпидемии едут отдыхать за границу. Вообще нет инстинкта самосохранения? Неужели нельзя переждать и отдохнуть в этом году дома в России?!