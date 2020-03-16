Малышке-орангутангу Джулии исполнилось полгода: в Новосибирском зоопарке показали её милые фото

В Новосибирском зоопарке малышке-орангутангу Джулии исполнилось полгода — сотрудники рассказали, как она себя чувствует и показали её новые фото.
— Это, конечно, еще не настоящий день рождения, но все равно мы отмечаем эту дату. В первые месяцы жизни представители всех видов особенно уязвимы и в природе, и в условиях зоопарка. Если малыша не кормит мама, то риски увеличиваются. Дочку орангутанов Мишель и Бату пришлось взять на искусственное вскармливание. О ней в круглосуточном режиме заботятся сотрудники зоопарка, — рассказали в Новосибирском зоопарке.
За шесть месяцев Джулия подросла, и в её рацион добавили фруктовое пюре и кусочки фруктов, так как у обезьянки появилось четыре зуба. В ближайшее время сотрудники зоопарка планируют познакомить её с родителями.
Джулия родилась в сентябрь 2019 года, а её фотографии зоопарк опубликовал только в январе. Она стала вторым детенышем для Мишель. Её первый малыш, Матику, родился с переломом теменной кости. Новорожденному орангутану пришлось делать сложную операцию, за которой следовал период восстановления, его Матику провел с людьми, а не со своими сородичами. Из-за этого Матику увидел маму только в 4 месяца — та так и не смогла привязаться к детенышу. Поэтому Матику было решено
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