Малышке-орангутангу Джулии исполнилось полгода: в Новосибирском зоопарке показали её милые фото

За шесть месяцев Джулия подросла, и в её рацион добавили фруктовое пюре и кусочки фруктов, так как у обезьянки появилось четыре зуба

В Новосибирском зоопарке малышке-орангутангу Джулии исполнилось полгода — сотрудники рассказали, как она себя чувствует и показали её новые фото.



— Это, конечно, еще не настоящий день рождения, но все равно мы отмечаем эту дату. В первые месяцы жизни представители всех видов особенно уязвимы и в природе, и в условиях зоопарка. Если малыша не кормит мама, то риски увеличиваются. Дочку орангутанов Мишель и Бату пришлось взять на искусственное вскармливание. О ней в круглосуточном режиме заботятся сотрудники зоопарка, — рассказали в Новосибирском зоопарке.