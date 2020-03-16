Как Новосибирск готовится к карантину из-за коронавируса: онлайн-хроника

По информации Минздрава РФ за 15 марта (на 20:44), в России проведено более 104 тысяч исследований на коронавирус. Выписаны по выздоровлению три человека из 63 подтверждённых случаев. На сайте Роспотребнадзора в данный момент указано, что исследований проведено уже более 109 тысяч.
Новосибирский автовокзал сегодня отменил рейсы в Казахстан, а новый рейс в столицу Узбекистана Ташкент решили не запускать, так как его маршрут проходит через Республику Казахстан.
— С 16 марта в связи с закрытием границы Казахстана мы отменили все рейсы до Казахстана, — сообщили в пресс-службе новосибирского автовокзала. — Вернуть билеты можно в кассах мест приобретения (автовокзал или автостанции).
Вопрос о том, как выехать из Казахстана тем, кто сейчас находится на его территории, остаётся открытым.
— Мы рекомендуем обращаться в посольство России в Казахстане тем гражданам РФ, которые на данный момент находятся на территории Республики, — пояснили в пресс-службе автовокзала.
В Красноярске признали наличие больного с коронавирусной инфекцией. Наши коллеги из NGS.24.RU сообщают, что на официальном брифинге председатель правительства края Алексей Подкорытов подтвердил информацию о наличии пациента с подозрением на коронавирус. Мужчина прибыл вчера из Австрии, экспресс-тест выявил у него наличие инфекции. Сегодня в 5 часов утра диагноз отправлен в новосибирский «Вектор» для уточнения результатов.
Сейчас больной находится под медицинским наблюдением.
В новосибирском вузе НГТУ НЭТИ студентов частично переводят на дистанционное обучение. Ректор Анатолий Батаев подписал приказ сегодня, 16 марта. Об этом сообщают на сайте вуза.
Перевод начинается сегодня и закончится 18 марта. Предполагается, что студенты будут учиться дистанционно до 18 апреля, но, возможно, что этот срок продлят.
— Несмотря на то, что в Новосибирске пока нет случаев заражения коронавирусом, очевидно, что риск распространения вируса есть. Мы не можем рисковать здоровьем студентов, преподавателей и их родных, поэтому с 16 марта мы начинаем переводить студентов на дистанционное обучение. Студентам будут предоставлены электронные учебники и учебные пособия, адреса массовых открытых онлайн-курсов, возможность использования системы удаленного обучения DiSpace, другие варианты освоения курсов. Мы просим наших студентов и сотрудников проявить ответственность, ограничить посещение мест массового скопления людей, участие в массовых мероприятиях. Мы уверены, что наши студенты — сознательные люди и понимают: сейчас жизнь и здоровье многих может зависеть от каждого из нас, — цитирует слова Анатолия Батаева пресс-служба НГТУ НЭТИ.
В новосибирских аптеках стали пропадать антисептики на безводной основе — их рекомендуют использовать для профилактики коронавируса.
Журналист НГС проверил несколько аптек — «Фармаимпекс» на Покрышкина, «Фармакопейка» на Громова, «Листик» на Морском проспекте — в них действительно не было антисептиков. При этом во многих аптеках можно купить упаковку антибактериальных салфеток или одноразовые спиртовые салфетки, которые используются перед инъекциями.
Ранее из новосибирских аптек исчезли медицинские маски — это заметили на прошедших выходных.
Всероссийскую акцию «Тотальный диктант» решили перенести на осень из-за вспышки коронавируса.
— Мы никогда не нарушали традиции: главный праздник грамотности всегда проходил в апреле. Но обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят не только и не столько о стремительном распространении коронавируса, сколько о растущей панике, — сообщили авторы проекта.
Точная дата проведения акции станет известна 25 марта.
Не пренебрегайте рекомендациями, господа. Не геройствуйте и не насмехайтесь над "мнимой" опасностью. Итальянцы долго насмехались, теперь икается им очень сильно. Вчера смертность от коронавируса в Ломбардии почти догнала обычный уровень смертности от всех остальных причин.
Будете благоразумными - может, отползём с небольшими потерями. Не будете - сами пострадаете и невинных людей поубиваете.