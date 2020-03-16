Как Новосибирск готовится к карантину из-за коронавируса: онлайн-хроника

Новосибирский автовокзал сегодня отменил рейсы в Казахстан, а новый рейс в столицу Узбекистана Ташкент решили не запускать, так как его маршрут проходит через Республику Казахстан.

— С 16 марта в связи с закрытием границы Казахстана мы отменили все рейсы до Казахстана, — сообщили в пресс-службе новосибирского автовокзала. — Вернуть билеты можно в кассах мест приобретения (автовокзал или автостанции).

Вопрос о том, как выехать из Казахстана тем, кто сейчас находится на его территории, остаётся открытым.



— Мы рекомендуем обращаться в посольство России в Казахстане тем гражданам РФ, которые на данный момент находятся на территории Республики, — пояснили в пресс-службе автовокзала.

