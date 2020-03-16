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«Тотальный диктант» перенесли на осень из-за эпидемии коронавируса

Точная дата проведения всероссийской акции станет известна 25 марта

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16 лет подряд «Тотальный диктант» проводили в апреле

16 лет подряд «Тотальный диктант» проводили в апреле

Организаторы всероссийской акции «Тотальный диктант» объявили о переносе мероприятия на осень из-за вспышки коронавируса — точная дата проведения акции станет известна 25 марта.

— Мы никогда не нарушали традиции: главный праздник грамотности всегда проходил в апреле. Но обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят не только и не столько о стремительном распространении коронавируса, сколько о растущей панике, — сообщили авторы проекта. — Это было самое сложное решение за всю историю проекта «Тотальный диктант», но иного выбора нет.

Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» проводится с 2004 года — её придумали студенты НГУ. Количество городов-участников и стран-участников постепенно расширялось.

В 2018 году «Тотальный диктант» написали участники из 76 стран и более 1000 населённых пунктов. В России к акции присоединились 720 городов, посёлков и сёл. Больше всего участников собралось в Москве — 20 014, Санкт-Петербурге — 10 298, Новосибирске — 7003. За рубежом участниками «Тотального диктанта» стали почти 27 тысяч человек. В первый раз «Тотальный диктант» прошел в Коста-Рике, Панаме, Сирии, Венгрии, Катаре. Тест TruD — для иностранцев, изучающих русский язык, — написали 5250 участников из 46 стран.

В октябре организаторы «Тотального диктанта» объявили нового автора — текст в 2020 году напишет Андрей Геласимов.

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тотальный диктанткоронавирус
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КОММЕНТАРИИ (17)

с богаткова
16 мар 2020 в 16:25

Можно и провести. Но в защитных костюмах.

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16 мар 2020 в 16:25

Почему? У нас в городе не зафиксировано случаев коронавируса.

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16 мар 2020 в 16:43

Так и парад Победы отменят...