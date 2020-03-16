«Тотальный диктант» перенесли на осень из-за эпидемии коронавируса

— Мы никогда не нарушали традиции: главный праздник грамотности всегда проходил в апреле. Но обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят не только и не столько о стремительном распространении коронавируса, сколько о растущей панике, — сообщили авторы проекта. — Это было самое сложное решение за всю историю проекта «Тотальный диктант», но иного выбора нет.

Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» проводится с 2004 года — её придумали студенты НГУ. Количество городов-участников и стран-участников постепенно расширялось.



В 2018 году «Тотальный диктант» написали участники из 76 стран и более 1000 населённых пунктов. В России к акции присоединились 720 городов, посёлков и сёл. Больше всего участников собралось в Москве — 20 014 , Санкт-Петербурге — 10 298 , Новосибирске — 7003. За рубежом участниками «Тотального диктанта» стали почти 27 тысяч человек. В первый раз «Тотальный диктант» прошел в Коста-Рике, Панаме, Сирии, Венгрии, Катаре. Тест TruD — для иностранцев, изучающих русский язык, — написали 5250 участников из 46 стран.



В октябре организаторы «Тотального диктанта» объявили нового автора — текст в 2020 году напишет Андрей Геласимов.

