В одной из ведущих газет США рассказали историю Светланы из Новосибирска — бывшей ВИЧ-диссидентки

Новосибирцы с ВИЧ-инфекцией нередко становятся объектом пристального внимания за рубежом. Накануне мы рассказывали, что в докладе США о нарушениях прав человека упомянули про травлю семьи из Искитима, где воспитывают ребенка с вирусом иммунодефицита Фото: Мария Морсина

Газета Los Angeles Times опубликовала 12 марта большую статью под названием «В России ширятся теории заговора и эпидемия ВИЧ», в которой рассказывается история бывшей ВИЧ-диссидентки из Новосибирска. Женщина узнала, что заражена ВИЧ, и решила отказаться от лечения, посмотрев по телевизору программу «Невероятно, но факт». В программе утверждалось, что ВИЧ — выдумка, а лекарства, которые врачи выписывают для его лечения, вредны для здоровья.

Светлана и её муж (он также был заражен) решили отказаться от лечения, а медикаменты, которые им выделялись по государственной программе, молодые люди продавали на чёрном рынке. Потом Светлана забеременела и, испугавшись за здоровье будущего ребенка, начала всё же принимать терапию. А вот её муж, которые так и не изменил своей точки зрения, серьезно заболел и вскоре умер в возрасте 37 лет.



«Большая часть мира достигла ощутимого прогресса в том, чтобы замедлить распространение ВИЧ… Однако, Россия движется в противоположном направлении», — считает автор материала, приводя данные государственной статистики. В 2018 ВИЧ был выявлен почти у 104 тысяч новых носителей и сейчас им больны в России 71 человек из 100 тысяч. Это один из самых высоких уровней за пределами Африки.

Статья посвящена не только распространению инфекции, но, прежде всего, проблеме отрицания самого факта ее существования, которое популярно в России. Новосибирск взят в качестве крупного города с одним из самых худших показателей по распространению заболевания.

В качестве примера такого отрицания, например, приводятся группа в соцсети «ВКонтакте», на которую подписаны почти 20 тысяч человек. «Вместо того, чтобы бороться с конспирологическими теориями, правительство, скорее, способствует их распространению», говорится в материале. — Многие ВИЧ-диссиденты не столько такие уж большие конспирологи, сколько просто запутавшиеся люди, которым не хватает информации, — цитирует автор материала мнение журналиста сибирского издания «Тайга.Инфо» Риты Логиновой, которая специализируется, в частности, на теме ВИЧ.



Далее в материале рассказывают примеры из Перми и Санкт-Петербурга, демонстрирующие проблемы восприятия ВИЧ жителями России. После чего автор рассказывает о недавнем фильме Юрия Дудя, который уже посмотрели больше 16 миллионов человек.

Заканчивается статья тем, как Светлана из Новосибирска «хранит в телефоне фото мужа на больничной койке».

— Я смотрю на это фото и думаю, какими идиотами мы были. Это не должно было закончиться так, — говорит Светлана. Ранее НГС поговорил с равными консультантами из Новосибирска — людьми, которые живут с ВИЧ-инфекцией и помогают другим сохранить свое здоровье и вести полноценную жизнь, несмотря на болезнь. Одна из героинь, Таисия Ланюгова, была в первой тысяче выявленных ВИЧ-инфицированных людей в нашем городе.

ВИЧ-инфицированные новосибирцы сталкиваются с разными проблемами. Мы публиковали колонку девушки, которая рассказала, как ей пришлось выбивать положенный по закону бесплатный набор продуктов. Она прошла все круги бюрократии и 2 недели собирала справки ради продуктов на 500 рублей.

