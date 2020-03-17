Денег впритык. Сколько на самом деле зарабатывают сибиряки — мы опросили 6120 человек и сделали одну картинку

Тысячи жителей Новосибирска откликнулись на просьбу НГС и рассказали о своих реальных зарплатах. За неделю мы получили 6120 ответов. В опросе поучаствовали менеджеры, инженеры, преподаватели, врачи, учителя и представители других профессии. Данные мы сравнили с прожиточным минимумом в регионе и со средней зарплатой (в прошлом году средняя з/п, по данным Новосибирскстата, составляла 38 тысяч рублей). И вот что получилось — показываем в одной картинке.

Большинство читателей на вопрос «Хватает ли вам этих денег на жизнь?» отвечали однозначно — «нет». Некоторые более подробно описывали свою финансовую ситуацию.

Водитель в банковском секторе, который получает 91 тысячу 500 рублей в месяц, ответил так: «Не совсем, коплю на поездку в Доминикану, и жена ворчит всё время».



Главный бухгалтер с зарплатой в 60 тысяч рублей сообщил, что денег хватает «только на коммуналку, ипотеку и самое необходимое».



Менеджер по внутренним коммуникациям рассказала, что её зарплаты в 45 тысяч рублей достаточно «на повседневную комфортную жизнь — такси, заведения, покупки». При этом самостоятельно девушка не может купить квартиру, машину или отпуск, эти траты берёт на себя муж.



Строитель с зарплатой в 70 тысяч рублей рассказал, что у него не получается откладывать деньги на то, что хочется.



— На жизнь — да, на мечты — нет. Откладывать не получается, — признался он.



На что сибиряки тратят свои зарплаты

Одна из главных статей расходов — кредиты на жильё. Бизнес-тренер, который получает 60 тысяч в месяц, ответил на вопрос так: «Не очень хватает денег, особенно после того, как взял ипотеку».



Также деньги уходят на образование детей.

