Денег впритык. Сколько на самом деле зарабатывают сибиряки — мы опросили 6120 человек и сделали одну картинку

Тысячи жителей Новосибирска откликнулись на просьбу НГС и рассказали о своих реальных зарплатах. За неделю мы получили 6120 ответов. В опросе поучаствовали менеджеры, инженеры, преподаватели, врачи, учителя и представители других профессии. Данные мы сравнили с прожиточным минимумом в регионе и со средней зарплатой (в прошлом году средняя з/п, по данным Новосибирскстата, составляла 38 тысяч рублей). И вот что получилось — показываем в одной картинке.
Хватает ли зарплаты?
Большинство читателей на вопрос «Хватает ли вам этих денег на жизнь?» отвечали однозначно — «нет». Некоторые более подробно описывали свою финансовую ситуацию.
Водитель в банковском секторе, который получает 91 тысячу 500 рублей в месяц, ответил так: «Не совсем, коплю на поездку в Доминикану, и жена ворчит всё время».
Главный бухгалтер с зарплатой в 60 тысяч рублей сообщил, что денег хватает «только на коммуналку, ипотеку и самое необходимое».
Менеджер по внутренним коммуникациям рассказала, что её зарплаты в 45 тысяч рублей достаточно «на повседневную комфортную жизнь — такси, заведения, покупки». При этом самостоятельно девушка не может купить квартиру, машину или отпуск, эти траты берёт на себя муж.
Строитель с зарплатой в 70 тысяч рублей рассказал, что у него не получается откладывать деньги на то, что хочется.
— На жизнь — да, на мечты — нет. Откладывать не получается, — признался он.
На что сибиряки тратят свои зарплаты
Одна из главных статей расходов — кредиты на жильё. Бизнес-тренер, который получает 60 тысяч в месяц, ответил на вопрос так: «Не очень хватает денег, особенно после того, как взял ипотеку».
Также деньги уходят на образование детей.
— Зарплаты мало. Плачу кредит за новую квартиру и за новую машину + дорогие репетиторы по трем ключевым предметам (подготовка к ЕГЭ). Денег нужно в два раза больше, — рассказал менеджер с зарплатой в 65 тысяч рублей.
Некоторые люди довольны своим доходом, но хотели бы его увеличить.
— В целом — да, но комфортным уровнем была бы зарплата около 100 000, — рассказал научный сотрудник, который получает 60 тысяч рублей.
Логист с заработком в 40 тысяч сообщил, что ему «хотелось бы больше».
Сколько получает большинство
Участники опроса, зарабатывающие 11–40 тысяч в месяц (а таких большинство), в основном отвечали односложно: «Нет», «Впритык», «С трудом». Но кто-то писал иначе.
— Денег не хватает. Ещё бы тысяч 20 для обслуживания кредитов и покрытия текущих базовых потребностей. Это при том, что детей нет. Кредиты брались на лечение зубов. Текущие потребности. Айфона нет. На сегодня задолженность сокращаю, но медленно, — рассказал менеджер продаж с зарплатой в 31 тысячу рублей.
— С пенсией хватает, но, как ни старайся, больше не заработаешь, — рассказал школьный библиотекарь, который получает 18 тысяч в месяц.
— Хватает только, чтобы заплатить за коммуналку, проезд до работы, немного на еду. На семью ничего не остается. Катастрофично! — написал специалист по документам, который получает 30 тысяч.
— Не хватает на путешествия и технику, только на основные потребности и недорогие развлечения, — рассказал научный сотрудник с зарплатой в 29 тысяч.
— В последнее время доходы уменьшились, соответственно, денег не хватает. Примерно так же было в 2008–2009 годах, — вспомнил управляющий кафе, которому платят 20 тысяч рублей.
Что ещё почитать про личные финансы
На фоне новостей про обвал рубля новосибирцы вспомнили, как выживали в кризис 1998 года. Свои истории они рассказали обозревателю НГС Стасу Соколову.
Аналитики тем временем опросили новосибирцев и выяснили, почему они ищут новые вакансии. Также специалисты назвали самые популярные причины увольнения.
Кроме этого, аналитики спросили горожан о профессиональном выгорании. Выяснилось, что с этой проблемой сталкивались 93% работников.
Не знаю,мне моей зарплаты программиста хватает,а потому что у меня нет этого рабства под названием КРЕДИТ,живу по потребностям,не мечтаю,а реальной жизнью.Никогда не понимал тех,кто хочет всё и сразу,для таких конечно и 200 тысяч в месяц не хватит.