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Весна

Тепло, как в апреле: синоптики обещают нулевую температуру в ближайшие дни

А из-за минусовой температуры ночью новосибирцев по утрам будет ждать гололёд

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В ближайшие дни в Новосибирске&nbsp;погода будет неустойчивой, с частыми осадками в виде снега и мокрого снега

В ближайшие дни в Новосибирске погода будет неустойчивой, с частыми осадками в виде снега и мокрого снега

Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на ближайшие дни — по их данным, температурный фон во второй декаде марта выше нормы на 4–6 градусов.

— Погода более характерна для апреля, чем для середины марта. У нас всё-таки март преимущественно зимний месяц. Поэтому показатель намного выше нормы, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

В ближайшие дни в Новосибирске установится нестабильный температурный фон.

— Погода по-прежнему будет определяться энергичным зональным перемещением воздушных масс с запада на восток. Воздушные массы Атлантического происхождения. На фоне движения циклонов и атмосферных фронтов погода у нас будет неустойчивой, с частыми осадками в виде снега и мокрого снега, гололёдными явлениями и порывистым ветром в пределах до 15–20 м/с, особенно 17 и 18 марта, — объяснил Ренад Ягудин.

17 марта ночная температура воздуха опустится до -7 градусов. 18 марта ночью горожан ждёт потепление до —3 °С. 19 марта температура составит от -6 до -7 градусов. Дневные же температуры в эти дни составят до 0 до +2 градусов.

В конце февраля синоптики дали прогноз на март — весна началась с околонулевых температур, но к середине месяца стало подмораживать.

Актуальную температуру воздуха с собственной метеостанции НГУ на крыше Ленина, 12 всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

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прогноз погоды
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КОММЕНТАРИИ (9)

16 мар 2020 в 16:43

Гололедица!! Гололед это другое.

с богаткова
16 мар 2020 в 16:17

У меня большое поместье, там выращиваются различные овощи, ягоды. Самый большой участок в плотниково, так вот, у меня нет времени самому пахать на земле, поэтому нанимаю работников. Только трудолюбивых. Оплата хорошая.

Фото пользователя
16 мар 2020 в 16:16

ОТлично, открою в Плотниково и на Богаткова шашлычный сезон.