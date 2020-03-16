Тепло, как в апреле: синоптики обещают нулевую температуру в ближайшие дни

Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на ближайшие дни — по их данным, температурный фон во второй декаде марта выше нормы на 4–6 градусов.
— Погода более характерна для апреля, чем для середины марта. У нас всё-таки март преимущественно зимний месяц. Поэтому показатель намного выше нормы, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
В ближайшие дни в Новосибирске установится нестабильный температурный фон.
— Погода по-прежнему будет определяться энергичным зональным перемещением воздушных масс с запада на восток. Воздушные массы Атлантического происхождения. На фоне движения циклонов и атмосферных фронтов погода у нас будет неустойчивой, с частыми осадками в виде снега и мокрого снега, гололёдными явлениями и порывистым ветром в пределах до 15–20 м/с, особенно 17 и 18 марта, — объяснил Ренад Ягудин.
17 марта ночная температура воздуха опустится до -7 градусов. 18 марта ночью горожан ждёт потепление до
В конце февраля синоптики дали прогноз на март — весна началась с околонулевых температур, но к середине месяца стало подмораживать.
Актуальную температуру воздуха с собственной метеостанции НГУ на крыше Ленина, 12 всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.
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