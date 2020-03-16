Тепло, как в апреле: синоптики обещают нулевую температуру в ближайшие дни

В ближайшие дни в Новосибирске погода будет неустойчивой, с частыми осадками в виде снега и мокрого снега

Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на ближайшие дни — по их данным, температурный фон во второй декаде марта выше нормы на 4–6 градусов.



— Погода более характерна для апреля, чем для середины марта. У нас всё-таки март преимущественно зимний месяц. Поэтому показатель намного выше нормы, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.



В ближайшие дни в Новосибирске установится нестабильный температурный фон.



— Погода по-прежнему будет определяться энергичным зональным перемещением воздушных масс с запада на восток. Воздушные массы Атлантического происхождения. На фоне движения циклонов и атмосферных фронтов погода у нас будет неустойчивой, с частыми осадками в виде снега и мокрого снега, гололёдными явлениями и порывистым ветром в пределах до 15–20 м/с, особенно 17 и 18 марта, — объяснил Ренад Ягудин.

