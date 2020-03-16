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Матчи плей-офф «Сибири» и «Барыса» в Казахстане отменены из-за коронавируса

Под угрозой и встреча команд в Новосибирске

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10 марта&nbsp;«Сибирь» вышла в полуфинал&nbsp;конференции «Восток» в борьбе за Кубок Гагарина

10 марта «Сибирь» вышла в полуфинал конференции «Восток» в борьбе за Кубок Гагарина

Матчи плей-офф, которые должны были пройти в Нур-Султане, между местным ХК «Барыс» и новосибирским ХК «Сибирь» отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

«В связи с тем, что в Республике Казахстан введен режим чрезвычайного положения, ХК «Барыс» не сможет провести матчи ½ финала конференции «Восток» в Нур-Султане. Таким образом, продажа билетов на домашние матчи 21 и 23 марта остановлена. О дальнейшем развитии событий мы будем информировать вас посредством публикации новостей в наших официальных источниках», — сообщили в группе ХК «Сибирь».

10 марта «Сибирь» вышла в полуфинал конференции «Восток» в борьбе за Кубок Гагарина.

Какие еще мероприятия отменяют и переносят в Новосибирске из-за пандемии коронавируса — смотрите в нашем календаре (обновляется ежедневно).

Всё о коронавирусе читайте в специальном разделе на НГС.

Накануне чиновники рассказали НГС, закроют ли в Новосибирске школы и детсады из-за коронавируса.

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КОММЕНТАРИИ (16)

16 мар 2020 в 14:46

Да твою дивизию.... мы 3 года ждали плэй-офф 😭

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16 мар 2020 в 14:34

Бред полный,все церкви открыты,в метро десятки тысяч народу,плечом к плечу...Кубок Гагарина нужно отдать Сибири!!! и на следующий сезон нужно вернуть Кузню,Ладу,Югру в КХЛ ,а все залётные клубы исключить....

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16 мар 2020 в 14:25

Вот...не велика беда. Не об этом надо думать сейчас, совсем не об этом.....