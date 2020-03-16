Матчи плей-офф «Сибири» и «Барыса» в Казахстане отменены из-за коронавируса

10 марта «Сибирь» вышла в полуфинал конференции «Восток» в борьбе за Кубок Гагарина

Матчи плей-офф, которые должны были пройти в Нур-Султане, между местным ХК «Барыс» и новосибирским ХК «Сибирь» отменили из-за угрозы распространения коронавируса.



«В связи с тем, что в Республике Казахстан введен режим чрезвычайного положения, ХК «Барыс» не сможет провести матчи ½ финала конференции «Восток» в Нур-Султане. Таким образом, продажа билетов на домашние матчи 21 и 23 марта остановлена. О дальнейшем развитии событий мы будем информировать вас посредством публикации новостей в наших официальных источниках», — сообщили в группе ХК «Сибирь».