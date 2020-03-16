Проиграли на соревнованиях: два новосибирских подростка-пловца напились водки и устроили дебош в поезде

В Ачинске транспортным полицейским пришлось разбираться с 15 и 16-летними жителями Новосибирска — подростки напились водки в поезде, когда возвращались с неудачных соревнований по плаванию из Хакасии.



— Двоих подростков в сильной степени опьянения сотрудники линейного отдела МВД России на станции Ачинск обнаружили в прибывшем пассажирском поезде сообщением Абакан — Москва. Организаторы не проинформировали транспортную полицию о поездке группы детей. В Абакане двое подростков в возрасте 15 и 16 лет уговорили незнакомую женщину приобрести для них бутылку крепкого алкоголя объемом 1 литр. В поезде, дождавшись отбоя, подростки употребили напиток и, пока не наступило сильное опьянение, вели себя шумно, выражались грубой нецензурной бранью и мешали другим пассажирам. Тренер, сопровождавшая незаявленную группу ребят, в это время находилась в соседнем вагоне, — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.