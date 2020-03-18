Эксперт сравнил пробки в Новосибирске, Омске, Красноярске. И понял, почему мы теряем время на дорогах

В марте выйдет книга блогера-урбаниста Ильи Варламова и Максима Каца «100 советов мэру вашего города», где они советуют, как сделать любой город удобнее и функциональнее. Одна из глав называется «Стоит ли городу бороться с пробками?» (спойлер: авторы считают, что нет). Мы решили не ждать выхода книги и задали этот же вопрос новосибирскому автопрофи. Инструктор по безопасному вождению Сергей Воронов рассуждает в своей авторской колонке, стоит ли бороться с пробками.



— Современный ритм жизни требует от жителей города мобильности и свободы передвижения. Новосибирск обрастает спальными районами, которые находятся на дальних расстояниях от мест работы и отдыха. Семьи возят детей в детские сады, школы, кружки и секции. Старшее поколение ездит на дачи, которые плотным кольцом окружают наш город с разных сторон. Всё это (и не только это) заставляет нас приобретать автомобили и активно ими пользоваться в повседневной жизни. Кредитные предложения банков делают покупку автомобиля доступной для большинства людей.

