Эксперт сравнил пробки в Новосибирске, Омске, Красноярске. И понял, почему мы теряем время на дорогах

В марте выйдет книга блогера-урбаниста Ильи Варламова и Максима Каца «100 советов мэру вашего города», где они советуют, как сделать любой город удобнее и функциональнее. Одна из глав называется «Стоит ли городу бороться с пробками?» (спойлер: авторы считают, что нет). Мы решили не ждать выхода книги и задали этот же вопрос новосибирскому автопрофи. Инструктор по безопасному вождению Сергей Воронов рассуждает в своей авторской колонке, стоит ли бороться с пробками.
— Современный ритм жизни требует от жителей города мобильности и свободы передвижения. Новосибирск обрастает спальными районами, которые находятся на дальних расстояниях от мест работы и отдыха. Семьи возят детей в детские сады, школы, кружки и секции. Старшее поколение ездит на дачи, которые плотным кольцом окружают наш город с разных сторон. Всё это (и не только это) заставляет нас приобретать автомобили и активно ими пользоваться в повседневной жизни. Кредитные предложения банков делают покупку автомобиля доступной для большинства людей.
Почему бы не пересесть на автобусы?
Наша сеть общественного транспорта развита, но есть ограничения по времени суток. Например, не в каждый район можно вернуться поздно вечером на автобусе/маршрутке и не из каждого района можно уехать в центр. В Новосибирске совсем немного муниципальных транспортных средств, все остальные — частники. Они работают только то количество времени, которое им выгодно.
«Вечером пассажиропоток иссяк, и всё — транспорт сходит с линии!»
Маломобильным гражданам, мамам с колясками или пенсионерам с тележками пользоваться общественным транспортом крайне неудобно — в городе слишком мало низкопольного транспорта. Маршрутки для таких людей вовсе не подходят.
Верю, что со временем общественный транспорт, в большей степени муниципальный, станет еще комфортнее, но пока это не так. Если с холодом зимой в общественном транспорте уже почти справились, то с духотой в летний период — еще нет. Эти недостатки побуждают жителей города искать альтернативные способы передвижения.
Такой альтернативой, кроме личного транспорта, становится такси или набирающий популярность каршеринг. Иногда они дешевле поездки в автобусе или маршрутке. Особенно если нужно выехать всей семьей или если предстоит несколько пересадок. Но это не способствует снижению нагрузки на дорожную сеть.
Как проблему пробок решают в других городах?
Я сравнил новосибирские пробки через «Яндекс.Карты» с соседними городами-миллионниками Омском и Красноярском. Итог: новосибирские пробки — максимальные, они держатся намного дольше.
Одна из причин наших длительных простоев на дорогах — организация дорожного движения.
Например, в Красноярске много правых поворотов сделано до светофора перед перекрестком (у нас так сделаны съезды с Серебренниковской на Октябрьскую магистраль), что повышает пропускную способность перекрестков. Также в Красноярске практически удалось убрать автомобили с крайней правой полосы, что позволило полноценно использовать всю проезжую часть для движения автомобилей. А по полосам общественного транспорта разрешено движение автомобилей в выходные и праздничные дни.
В любом городе поток машин в течение дня распределен неравномерно: утром все едут из спальных районов в центр, вечером наоборот. Так, в Кемерово над дорогами сделали реверсивные светофоры, которые в течение дня открывают дополнительную полосу движения то в одну, то в другую сторону. Еще у них над перекрестками висят не обычные дорожные знаки, а электронные — они показывают движение по полосам. В тот момент, когда при повороте налево собирается много машин, такой знак начинает разрешать поворот не с одной полосы, а с двух.
Есть у соседей и другие фишки, которые наша мэрия может взять на вооружение.
А что делать с Новосибирском?
В Новосибирске пробки собираются в одних и тех же местах. Организации движения уделяется недостаточное внимание. Многие решения не требуют существенных затрат. Горожане могут встретить целый ряд мест, где, трогаясь на зелёный сигнал светофора, мы останавливаемся на следующем светофоре на красный сигнал. Неужели невозможно нормально перенастроить светофоры? Кроме того, многие дороги не оптимизированы с учетом интенсивности движения автомобилей. Новосибирск является одним из лидеров в стране по величине расходной части бюджета, уступая лишь Москве и Питеру, но состояние наших дорог никак не соответствует этому статусу.
Зимой в борьбе с пробками помогла бы регулярная очистка всей ширины проезжей части от снега. Весной быстро просохшие дороги позволили бы сохраниться асфальту — это помогло бы сохранять интенсивность движения в городе. Летом даже небольшие участки дорог могут ремонтироваться на протяжении всего тёплого периода, создавая заторы на дорогах — эти работы можно оптимизировать по срокам их проведения.
Очень интересную деталь подметил недавно в Кемерово. Там ремонтные работы на одной из главных улиц города начинались после 20 часов и продолжались до утра. Таким образом, в течение дня дорожная техника не мешала движению машин.
И, конечно, общественный транспорт в нашем мегаполисе, где есть и ночная жизнь, должен работать до позднего вечера с регулярным графиком движения, становясь доступным и удобным в использовании для всех категорий населения.
Каким транспортом удобнее пользоваться новосибирцу?
Многие горожане охотно используют для своих поездок такси — это недорого, время ожидания вполне приемлемо. Больший спрос и распространение получает каршеринг. Эти сервисы становятся популярными, так как позволяют снять с себя проблемы по содержанию личного автомобиля — заботу о наличии парковочного места рядом с домом, регулярное обслуживание автомобиля, сезонное хранение шин и ряд других хлопот.
Но самым удобным транспортом всё же является метро. И очень жаль, что строительство новых станций находится под очень большим вопросом. Тем не менее будем на это надеяться. А пока очень хочется исполнения обещаний от нашей мэрии о большем количестве муниципальных перехватывающих парковок в районе существующих станций метрополитена.
Если вам есть что сказать по поводу организации дорожного движения в Новосибирске, давайте обсудим в комментариях! Как вы считаете, стоит ли городу бороться с пробками?
Согласны с автором?
Что еще почитать про дороги Новосибирска?
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Стать автором рубрики «Мнения» может любой житель Новосибирска. У вас есть своя точка зрения на события, которые происходят в городе? Вы хотите поделиться интересной историей о жизни? Рассказать о собственном опыте? Вы можете написать или надиктовать свою авторскую колонку, связавшись с редакцией НГС по телефону
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4й мост = 40 млрд.
1 станция метро = 4 млрд.
я бы предпочёл увидеть 10 новых станций метро, чем один платный мост.