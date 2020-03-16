«Я теряю практически всё»: бизнесмены Новосибирска вышли на митинг против проекта умных остановок

Днем 16 марта в Новосибирске, в парке «Березовая роща» прошёл митинг предпринимателей против концессии по созданию в городе сети умных остановок.
Согласно проекту, в городе планируется установить
— В Новосибирске размещено порядка
На акции собрались предприниматели, продавцы и представители сетей «Подорожник», «Фрам», M.Grill, «Дядя Дёнер» и других.
Как заявил один из организаторов митинга, директор компании «Волко» Константин Ковеза, предприниматели готовы принимать участие в реконструкции остановок и киосков:
— Необходимо не разрывать договоры аренды, а создавать условия, необходимые для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Для этого необходимо дать нам самим возможность принимать участие в проекте реконструкции нестационарных торговых объектов, сохранить субъекты малого и среднего предпринимательства и сохранить рабочие места. Это позволит избежать болезненного передела рынка в пользу крупных игроков, — рассказал Константин Ковеза.
Предприниматель Андрей Трошкеев также заявил о готовности участвовать в реконструкции остановок.
— В бизнесе малоформатной торговли я с 1998 года. В то время у мэрии не было ни возможности, ни средств организовать и содержать остановочные павильоны. На помощь пришли предприниматели. За свой счёт они организовали остановочные места, а взамен получили право работать на этих остановках. Это было взаимовыгодное партнерство. Бюджет города получил дополнительные вливания в виде налоговых и арендных платежей, предприниматели получили возможность зарабатывать, люди получили рабочие места, жители города получили удобную инфраструктуру, — описал ситуацию предприниматель.
Он рассказал, что построил остановочные комплексы с нуля.
— Я работал над тем, чтобы город стал лучше и удобнее для жителей. Все комплексы построены с нуля, я ни у кого ничего не отбирал. И все эти комплексы находятся в списке концессионного соглашения, то есть подлежат сносу в пользу одного лица — концессионера. Почему нельзя было решить вопрос со мной? Чтобы я, как уже вложившийся в это дело, продолжил его, потому что мне есть, что терять. А теряю я практически всё. Останутся без работы продавцы, непонятно, как они будут содержать свои семьи, выплачивать кредиты, — объяснил мужчина.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска по ситуации.
В субботу, 22 февраля, к зданию «Ростелекома» на улице Орджоникидзе вышли сотни новосибирцев с плакатами и растяжками — они выступили против внесения поправок в Конституцию РФ.
Тот редкий случай когда поддержу мэрию. Пора кончать этот колхоз, остановки должны быть в едином стиле, удобные и с информацией по движению транспорта. Киоски свои пусть переносят в другие места.