«Я теряю практически всё»: бизнесмены Новосибирска вышли на митинг против проекта умных остановок

На митинге мог выступить любой желающий Фото: Маша Вьюн

Днем 16 марта в Новосибирске, в парке «Березовая роща» прошёл митинг предпринимателей против концессии по созданию в городе сети умных остановок.

Согласно проекту, в городе планируется установить 250 остановочных павильонов в едином стиле. Как заявили собравшиеся на митинге, в связи с концессией мэрия разрывает договор с арендаторами киосков, чтобы освободить место для концессионера. — В Новосибирске размещено порядка 3500 нестационарных объектов торговли и услуг, образующих более 10 000 рабочих мест. Все договоры аренды под размещение нестационарных торговых объектов мэрия Новосибирска ограничила концом 2020 года. Но уже с середины 2019 года в мэрии открыто информируют, что договоры продляться не будут, идет речь о досрочном расторжении договоров с предпринимателями, — написали организаторы митинга в анонсе.

Требования предпринимателей Фото: Маша Вьюн

На акции собрались предприниматели, продавцы и представители сетей «Подорожник», «Фрам», M.Grill, «Дядя Дёнер» и других.

Как заявил один из организаторов митинга, директор компании «Волко» Константин Ковеза, предприниматели готовы принимать участие в реконструкции остановок и киосков: — Необходимо не разрывать договоры аренды, а создавать условия, необходимые для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Для этого необходимо дать нам самим возможность принимать участие в проекте реконструкции нестационарных торговых объектов, сохранить субъекты малого и среднего предпринимательства и сохранить рабочие места. Это позволит избежать болезненного передела рынка в пользу крупных игроков, — рассказал Константин Ковеза.

Некоторые собравшиеся считают, что концессия — это рейдерский захват рынка малого предпринимательства Фото: Маша Вьюн

Предприниматель Андрей Трошкеев также заявил о готовности участвовать в реконструкции остановок.

— В бизнесе малоформатной торговли я с 1998 года. В то время у мэрии не было ни возможности, ни средств организовать и содержать остановочные павильоны. На помощь пришли предприниматели. За свой счёт они организовали остановочные места, а взамен получили право работать на этих остановках. Это было взаимовыгодное партнерство. Бюджет города получил дополнительные вливания в виде налоговых и арендных платежей, предприниматели получили возможность зарабатывать, люди получили рабочие места, жители города получили удобную инфраструктуру, — описал ситуацию предприниматель.

Он рассказал, что построил остановочные комплексы с нуля. — Я работал над тем, чтобы город стал лучше и удобнее для жителей. Все комплексы построены с нуля, я ни у кого ничего не отбирал. И все эти комплексы находятся в списке концессионного соглашения, то есть подлежат сносу в пользу одного лица — концессионера. Почему нельзя было решить вопрос со мной? Чтобы я, как уже вложившийся в это дело, продолжил его, потому что мне есть, что терять. А теряю я практически всё. Останутся без работы продавцы, непонятно, как они будут содержать свои семьи, выплачивать кредиты, — объяснил мужчина.

На руках у собравшихся были оранжевые ленты Фото: Маша Вьюн

Центральная площадка парка была заполнена практически полностью Фото: Маша Вьюн