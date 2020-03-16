Новосибирцы массово отправились в аптеки за антисептиками (но там их нет)

В новосибирских аптеках исчезли антисептики для рук на безводной основе, которые рекомендуют использовать для профилактики коронавируса. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Наталья, которая безрезультатно обошла несколько аптек в поиске масок и антисептиков.
Наталья была в «Аптеке 54» на Покрышкина и в аптеке «Фармком» на Крылова. По её словам, альтернатив антисептикам ей не предложили, а маски теперь думает шить сама.
Журналист НГС проверил несколько аптек — «Фармаимпекс» на Покрышкина, «Фармакопейка» на Громова, «Листик» на Морском проспекте — в них действительно не было антисептиков. При этом во многих аптеках можно купить упаковку антибактериальных салфеток или одноразовые спиртовые салфетки, которые используются перед инъекциями.
Руководитель контактного центра аптечной сети «Фармокопейка» Наталья Медведева тоже подтвердила, что спрос на антисептики сейчас повышен, но информации о ближайшем поступлении товаров пока нет.
— Все перепроверили: дезсредств в сети предостаточное количество, — прокомментировал директор Муниципальной Новосибирской аптечной сети Дмитрий Шеин, не уточнив, каких именно.
В справочной сети Муниципальной аптечной сети покупателям отвечают, что антисептиков на безводной основе нет, только водный раствор хлоргексидина: 100 миллилитров — 20 рублей. То же самое рассказали и в сети аптек «Солнышко». Когда появятся — неизвестно.
Вчера НГС писал о том, что в новосибирских аптеках по-прежнему нет медицинских масок. Больше информации о коронавирусе — читайте здесь.
Наглая ложь. Сегодня с утра в продуктовом передо мной стоял мущина с антисептиком. От него пахло вчерашним антисептиком. С 9-ти утра в гастрономе антисептик продают.