16 марта понедельник
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 7/10
usd 73.19
eur 81.86
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 7/10
usd 73.19
eur 81.86

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе Подробности

Новосибирцы массово отправились в аптеки за антисептиками (но там их нет)

Информации о том, когда антисептики поступят, пока нет

4 825
40 Обсудить

Поделиться

Во многих аптеках очереди образуются уже с утра, многие новосибирцы спрашивают в том числе маски и антисептики

Во многих аптеках очереди образуются уже с утра, многие новосибирцы спрашивают в том числе маски и антисептики

В новосибирских аптеках исчезли антисептики для рук на безводной основе, которые рекомендуют использовать для профилактики коронавируса. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Наталья, которая безрезультатно обошла несколько аптек в поиске масок и антисептиков.

Наталья была в «Аптеке 54» на Покрышкина и в аптеке «Фармком» на Крылова. По её словам, альтернатив антисептикам ей не предложили, а маски теперь думает шить сама.

Журналист НГС проверил несколько аптек — «Фармаимпекс» на Покрышкина, «Фармакопейка» на Громова, «Листик» на Морском проспекте — в них действительно не было антисептиков. При этом во многих аптеках можно купить упаковку антибактериальных салфеток или одноразовые спиртовые салфетки, которые используются перед инъекциями.

Одна спиртовая салфетка стоит около 4 рублей

Одна спиртовая салфетка стоит около 4 рублей

Руководитель контактного центра аптечной сети «Фармокопейка» Наталья Медведева тоже подтвердила, что спрос на антисептики сейчас повышен, но информации о ближайшем поступлении товаров пока нет.

— Все перепроверили: дезсредств в сети предостаточное количество, — прокомментировал директор Муниципальной Новосибирской аптечной сети Дмитрий Шеин, не уточнив, каких именно.

В справочной сети Муниципальной аптечной сети покупателям отвечают, что антисептиков на безводной основе нет, только водный раствор хлоргексидина: 100 миллилитров — 20 рублей. То же самое рассказали и в сети аптек «Солнышко». Когда появятся — неизвестно.

Вчера НГС писал о том, что в новосибирских аптеках по-прежнему нет медицинских масок. Больше информации о коронавирусе — читайте здесь.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусантисептикиаптекидефицит
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (40)

Фото пользователя
16 мар 2020 в 17:03

Наглая ложь. Сегодня с утра в продуктовом передо мной стоял мущина с антисептиком. От него пахло вчерашним антисептиком. С 9-ти утра в гастрономе антисептик продают.

Фото пользователя
16 мар 2020 в 17:07

РСП плевать на кароновирус... Они хотят сесть на шерстяную шею Аленя...

16 мар 2020 в 16:58

НГС, ВЫ ОПЯТЬ????
еще про маски напишите, что их нет ни где!