Новосибирцы массово отправились в аптеки за антисептиками (но там их нет)

Во многих аптеках очереди образуются уже с утра, многие новосибирцы спрашивают в том числе маски и антисептики

В новосибирских аптеках исчезли антисептики для рук на безводной основе, которые рекомендуют использовать для профилактики коронавируса. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Наталья, которая безрезультатно обошла несколько аптек в поиске масок и антисептиков.



Наталья была в «Аптеке 54» на Покрышкина и в аптеке «Фармком» на Крылова. По её словам, альтернатив антисептикам ей не предложили, а маски теперь думает шить сама.

Журналист НГС проверил несколько аптек — «Фармаимпекс» на Покрышкина, «Фармакопейка» на Громова, «Листик» на Морском проспекте — в них действительно не было антисептиков. При этом во многих аптеках можно купить упаковку антибактериальных салфеток или одноразовые спиртовые салфетки, которые используются перед инъекциями.