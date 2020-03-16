Новосибирский минобр о борьбе с коронавирусом: школьникам продлят каникулы, студентов отправят домой

— С 18 марта по 1 апреля рекомендовали школам продлить весенние каникулы до двух недель. И посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. Мы получили информацию, что министр образования России подписал приказ о переводе студентов вузов на дистанционное обучение. Чуть позже они обещали нам прислать те платформы, на которых студенты смогут заниматься. С ректорами этот вопрос проработаем, и эту меру внедрим, — рассказал Сергей Федорчук.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, как будут работать школы и вузы из-за угрозы распространения коронавируса.

Он также добавил, что ещё 10 дней назад региональный минобр рекомендовал ректорам продлить каникулы для иностранных студентов.

В эту субботу, 14 марта, стало известно, что результаты анализов двух жителей Кемерова на коронавирус — положительные. Это подтвердило правительство Кузбасса. Рассказываем, где и как они заразились вирусом. Позже выяснилось, что на одном самолете с зараженными жителями Кемерово летели 56 жителей Новосибирска — большинство уже на двухнедельном карантине, но некоторых все еще ищут.

Какие симптомы у коронавируса — показываем в одной картинке.