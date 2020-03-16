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Образование Китайский коронавирус

Новосибирский минобр о борьбе с коронавирусом: школьникам продлят каникулы, студентов отправят домой

Чиновники также рекомендовали ректорам продлить каникулы для иностранных студентов

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Школьникам продлят каникулы до двух недель

Школьникам продлят каникулы до двух недель

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, как будут работать школы и вузы из-за угрозы распространения коронавируса.

— С 18 марта по 1 апреля рекомендовали школам продлить весенние каникулы до двух недель. И посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. Мы получили информацию, что министр образования России подписал приказ о переводе студентов вузов на дистанционное обучение. Чуть позже они обещали нам прислать те платформы, на которых студенты смогут заниматься. С ректорами этот вопрос проработаем, и эту меру внедрим, — рассказал Сергей Федорчук.

Он также добавил, что ещё 10 дней назад региональный минобр рекомендовал ректорам продлить каникулы для иностранных студентов.

В эту субботу, 14 марта, стало известно, что результаты анализов двух жителей Кемерова на коронавирус — положительные. Это подтвердило правительство Кузбасса. Рассказываем, где и как они заразились вирусом. Позже выяснилось, что на одном самолете с зараженными жителями Кемерово летели 56 жителей Новосибирска — большинство уже на двухнедельном карантине, но некоторых все еще ищут.

Какие симптомы у коронавируса — показываем в одной картинке.

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КОММЕНТАРИИ (31)

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16 мар 2020 в 13:03

В 4 Гимназии сказали- нет приказа, учимся как обычно. На рекомендации пох.. Вот этим и отличаются рекомендации от приказов.

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16 мар 2020 в 12:56

Так и знала, что приказа не будет. Будут лишь рекомендации, не обязательные к выполнению. А зря.

16 мар 2020 в 12:43

Школьников домой, студентов в армию
Смотри, не перепутай!