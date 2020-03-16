В самолете с зараженными коронавирусом жителями Кемерово летели 56 новосибирцев. Некоторых до сих пор ищут

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал сколько человек летели одним рейсом с зараженными коронавирусом жителями Кемерово.
— Жителей Новосибирской области оказалось 56 человек. У нас есть списки всех, кто летели. В субботу, воскресенье к ним приходили медработники, чтобы призвать всех на 14-дневный карантин. Все они находятся на карантине. Но не все жители определены по адресам прописки, но работа продолжается, — рассказал на брифинге Константин Хальзов.
Также на брифинге стало известно, что самолет, который вёз заражённых прилетел 7 марта, это был рейс 1462, авиакомпании «Аэрофлот».
В эту субботу, 14 марта, стало известно, что результаты анализов двух жителей Кемерова на коронавирус — положительные. Это подтвердило правительство Кузбасса. Рассказываем, где и как они заразились вирусом.
Как проверить себя на коронавирус? Можно ли где-то сдать анализ? И какие симптомы должны вас обеспокоить? НГС разобрался, куда обращаться, чтобы сдать анализы и сколько это стоит.
Вируса то никакого нет, обычный грипп.
А вот доллар за 2 месяца на 15 рублей поднялся - тут факт есть факт. Ждем повышения цен.