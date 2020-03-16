В самолете с зараженными коронавирусом жителями Кемерово летели 56 новосибирцев. Некоторых до сих пор ищут

В выходные врачи обходили всех, кто летел одним рейсом с зараженными

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал сколько человек летели одним рейсом с зараженными коронавирусом жителями Кемерово.



— Жителей Новосибирской области оказалось 56 человек. У нас есть списки всех, кто летели. В субботу, воскресенье к ним приходили медработники, чтобы призвать всех на 14-дневный карантин. Все они находятся на карантине. Но не все жители определены по адресам прописки, но работа продолжается, — рассказал на брифинге Константин Хальзов.

Также на брифинге стало известно, что самолет, который вёз заражённых прилетел 7 марта, это был рейс 1462, авиакомпании «Аэрофлот».