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Здоровье Китайский коронавирус

В самолете с зараженными коронавирусом жителями Кемерово летели 56 новосибирцев. Некоторых до сих пор ищут

Всех пассажиров ставят на учёт

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В выходные врачи обходили всех, кто летел одним рейсом с зараженными

В выходные врачи обходили всех, кто летел одним рейсом с зараженными

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал сколько человек летели одним рейсом с зараженными коронавирусом жителями Кемерово.

— Жителей Новосибирской области оказалось 56 человек. У нас есть списки всех, кто летели. В субботу, воскресенье к ним приходили медработники, чтобы призвать всех на 14-дневный карантин. Все они находятся на карантине. Но не все жители определены по адресам прописки, но работа продолжается, — рассказал на брифинге Константин Хальзов.

Также на брифинге стало известно, что самолет, который вёз заражённых прилетел 7 марта, это был рейс 1462, авиакомпании «Аэрофлот».

В эту субботу, 14 марта, стало известно, что результаты анализов двух жителей Кемерова на коронавирус — положительные. Это подтвердило правительство Кузбасса. Рассказываем, где и как они заразились вирусом.

Как проверить себя на коронавирус? Можно ли где-то сдать анализ? И какие симптомы должны вас обеспокоить? НГС разобрался, куда обращаться, чтобы сдать анализы и сколько это стоит.

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китайский коронавирус
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КОММЕНТАРИИ (23)

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16 мар 2020 в 12:29

Вируса то никакого нет, обычный грипп.
А вот доллар за 2 месяца на 15 рублей поднялся - тут факт есть факт. Ждем повышения цен.

16 мар 2020 в 12:33

При этом город отлично подготовился - масок в аптеках нет, антисептиков в общественных местах тоже. Хотя времени было 2 месяца.

656
16 мар 2020 в 12:29

Это про тех что "контактировали с 4 людьми"?