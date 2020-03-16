Силовики нагрянули на склады улицы Выборной

В полицию для проверки документов доставили 18 мигрантов со складов

В Новосибирске силовики пришли с проверкой на склады на улице Выборной — они искали нелегальных мигрантов. Плановый рейд прошёл 12 марта. В полицию для проверки документов доставили 18 человек.



— В ходе проверки по выявленным правонарушениям составлено 15 протоколов по статье 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.