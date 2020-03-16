Силовики нагрянули на склады улицы Выборной

В Новосибирске силовики пришли с проверкой на склады на улице Выборной — они искали нелегальных мигрантов. Плановый рейд прошёл 12 марта. В полицию для проверки документов доставили 18 человек.
— В ходе проверки по выявленным правонарушениям составлено 15 протоколов по статье 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Рейд на складах попал на видео.
В конце января управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области подвело итоги 2019 года. Как оказалось, в регион въехало больше иностранцев, чем годом ранее, но разрешения на работу они стали получать реже. Также в полиции рассказали, сколько нелегальных мигрантов депортировали за год.
Вот нелегалами нужно заниматься в обязательном порядке. А в особенности теми, кто приехал не работать , а шарится по местным помойкам. Как они надоели! Разносчики натуральной заразы. Ежедневно наблюдаю эту картину, особенно рядом с Роял парком.
Набирают полную тележку разного дерьма голыми руками прямо из помоек. Ужас! Вот кого надо вылавливать и изгонять за пределы страны. Почему они свободно шастают по улицам города?