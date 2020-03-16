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Силовики нагрянули на склады улицы Выборной

Полиция искала нелегальных мигрантов

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В полицию для проверки документов доставили 18 мигрантов со складов

В полицию для проверки документов доставили 18 мигрантов со складов

В Новосибирске силовики пришли с проверкой на склады на улице Выборной — они искали нелегальных мигрантов. Плановый рейд прошёл 12 марта. В полицию для проверки документов доставили 18 человек.

— В ходе проверки по выявленным правонарушениям составлено 15 протоколов по статье 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Рейд на складах попал на видео.

В конце января управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области подвело итоги 2019 года. Как оказалось, в регион въехало больше иностранцев, чем годом ранее, но разрешения на работу они стали получать реже. Также в полиции рассказали, сколько нелегальных мигрантов депортировали за год.

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нелегальный мигрантрейдрейд полиции
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КОММЕНТАРИИ (7)

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16 мар 2020 в 13:09

Вот нелегалами нужно заниматься в обязательном порядке. А в особенности теми, кто приехал не работать , а шарится по местным помойкам. Как они надоели! Разносчики натуральной заразы. Ежедневно наблюдаю эту картину, особенно рядом с Роял парком.
Набирают полную тележку разного дерьма голыми руками прямо из помоек. Ужас! Вот кого надо вылавливать и изгонять за пределы страны. Почему они свободно шастают по улицам города?

Вась
16 мар 2020 в 13:11

Тамерлана вооружённого боятся а безобидных кошмарят.

16 мар 2020 в 13:21

Джамшуды места рабочие отнимают, так ещё заразу всякую привозят. Кто то денежки в карман кладёт, а кто то в больницу из за привезнной заразы!!!