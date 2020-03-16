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«Ребёнок был в шоковом состоянии»: льдина упала на детскую коляску недалеко от площади Калинина

После происшествия мальчика отвезли в больницу

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Травмированному ребёнку 1 год 10 месяцев

Травмированному ребёнку 1 год 10 месяцев

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук недалеко от площади Калинина льдина упала на коляску с ребёнком.

— 15 марта в 15:30 мы с ребенком на коляске гуляли по улице Дуси Ковальчук. Шли мимо здания под номером 179а, с крыши упала льдина на ребенка в коляске, — рассказала жительница Новосибирска Олеся Грекова.

Женщина вызвала скорую помощь, мальчика отвезли в детскую больницу на Вертковской (копии документов из больницы есть в распоряжении редакции НГС).

— Травм головы нет, но царапины и ушибы на лице, — сообщила она. — Страшно подумать, ещё чуть-чуть и попала бы прямо на голову. Ребёнок был в шоковом состоянии.

По её словам, после вызова скорой помощи ей позвонили из полиции и попросили написать заявление. В отделе по делам несовершеннолетних, который принял заявление, сообщили, что по случаю падения льдины на коляску с ребёнком пройдут проверки.

— Они должны передать заявление в администрацию Заельцовского района, и там будут дальше разбираться. Эта улица проходящая, большая, там много людей ходит, хотелось бы предотвратить в дальнейшем всё это, — подчеркнула Олеся Грекова.

Здание № 179а на улице Дуси Ковальчук принадлежит Новосибирскому приборостроительному заводу.

— Никто никому ничего не сообщал. Мы узнали об этом буквально, может быть, час назад, — прокомментировал инцидент руководитель отдела реконструкции и энергетики НПЗ Анатолий Кузьменко. — У нас регулярно убираются крыши. И, честно говоря, не очень понятно, откуда там взялся снег. Крыши у нас накануне, буквально в пятницу, были вычищены все.

В конце февраля пожилая женщина получила серьёзные травмы, когда упала с заснеженной лестницы. В начале месяца МЧС сообщило, что из-за плохой уборки города в Новосибирске погибли два человека.

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сосульки на крышахвесна
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КОММЕНТАРИИ (20)

16 мар 2020 в 15:00

Да не переживайте вы так, все равно от короновируса все в итоге умрут.

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16 мар 2020 в 15:02

Капец. Летом свариваются заживо, зимой льдины падают на голову. Ни мэрия, ни районные администрации вообще не хотят работать.

16 мар 2020 в 15:01

Считай, в рубашке родился.