«Ребёнок был в шоковом состоянии»: льдина упала на детскую коляску недалеко от площади Калинина

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук недалеко от площади Калинина льдина упала на коляску с ребёнком.
— 15 марта в 15:30 мы с ребенком на коляске гуляли по улице Дуси Ковальчук. Шли мимо здания под номером 179а, с крыши упала льдина на ребенка в коляске, — рассказала жительница Новосибирска Олеся Грекова.
Женщина вызвала скорую помощь, мальчика отвезли в детскую больницу на Вертковской (копии документов из больницы есть в распоряжении редакции НГС).
— Травм головы нет, но царапины и ушибы на лице, — сообщила она. — Страшно подумать, ещё чуть-чуть и попала бы прямо на голову. Ребёнок был в шоковом состоянии.
По её словам, после вызова скорой помощи ей позвонили из полиции и попросили написать заявление. В отделе по делам несовершеннолетних, который принял заявление, сообщили, что по случаю падения льдины на коляску с ребёнком пройдут проверки.
— Они должны передать заявление в администрацию Заельцовского района, и там будут дальше разбираться. Эта улица проходящая, большая, там много людей ходит, хотелось бы предотвратить в дальнейшем всё это, — подчеркнула Олеся Грекова.
Здание
— Никто никому ничего не сообщал. Мы узнали об этом буквально, может быть, час назад, — прокомментировал инцидент руководитель отдела реконструкции и энергетики НПЗ Анатолий Кузьменко. — У нас регулярно убираются крыши. И, честно говоря, не очень понятно, откуда там взялся снег. Крыши у нас накануне, буквально в пятницу, были вычищены все.
В конце февраля пожилая женщина получила серьёзные травмы, когда упала с заснеженной лестницы. В начале месяца МЧС сообщило, что из-за плохой уборки города в Новосибирске погибли два человека.
Да не переживайте вы так, все равно от короновируса все в итоге умрут.