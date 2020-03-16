«Ребёнок был в шоковом состоянии»: льдина упала на детскую коляску недалеко от площади Калинина

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук недалеко от площади Калинина льдина упала на коляску с ребёнком.



— 15 марта в 15:30 мы с ребенком на коляске гуляли по улице Дуси Ковальчук. Шли мимо здания под номером 179а, с крыши упала льдина на ребенка в коляске, — рассказала жительница Новосибирска Олеся Грекова.

Женщина вызвала скорую помощь, мальчика отвезли в детскую больницу на Вертковской (копии документов из больницы есть в распоряжении редакции НГС).

— Травм головы нет, но царапины и ушибы на лице, — сообщила она. — Страшно подумать, ещё чуть-чуть и попала бы прямо на голову. Ребёнок был в шоковом состоянии.