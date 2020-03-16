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Засыпало пять машин на Дунаевского: очевидцы сняли на видео сход снега с крыши

Автомобили были припаркованы вплотную к зданию

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По словам очевидцев, пострадали как минимум пять автомобилей

По словам очевидцев, пострадали как минимум пять автомобилей

В Новосибирске снег сошёл с крыши здания производственного корпуса на улице Дунаевского, 16, к. 7. Сначала он уронил защитное ограждение на автомобили, а затем их засыпал.

— Под сугробами оказалось около пяти автомобилей, — сообщили очевидцы в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».

Сначала на машины упало железное ограждение — это также попало на видео

На этом видео снят момент схода снега:  он попал на один из автомобилей

В Новосибирске из-за тёплой погоды активно начал таять снег. Вчера он разбил как минимум четыре автомобиля.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, кто отвечает за уборку крыши этого здания.

Утром в воскресенье, 15 марта, в Новосибирске с крыши здания бывшего штаба Сибирского военного округа сошёл снег и разбил три автомобиля. Два из них получили серьезные повреждения. Ещё один автомобиль был повреждён на территории Военного городка.

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КОММЕНТАРИИ (36)

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16 мар 2020 в 12:17

Люди точно головой не умеют думать раз так паркуются!

Вася
16 мар 2020 в 12:18

Не видели какая погода, не видели куда ставят авто, не знали о крыше? Люди, вы точно так же не зная о поправках в конституцию будите голосовать? Тогда этой стране не светит счастливое будущее если кругом одни незнайки и лентяи.

Мозг омебы
16 мар 2020 в 12:18

А ставили так чтоб выйти и сразу запрыгнуть в свое ведро?