Засыпало пять машин на Дунаевского: очевидцы сняли на видео сход снега с крыши

По словам очевидцев, пострадали как минимум пять автомобилей

В Новосибирске снег сошёл с крыши здания производственного корпуса на улице Дунаевского, 16, к. 7. Сначала он уронил защитное ограждение на автомобили, а затем их засыпал.

— Под сугробами оказалось около пяти автомобилей, — сообщили очевидцы в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».