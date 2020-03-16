Засыпало пять машин на Дунаевского: очевидцы сняли на видео сход снега с крыши

В Новосибирске снег сошёл с крыши здания производственного корпуса на улице Дунаевского, 16, к. 7. Сначала он уронил защитное ограждение на автомобили, а затем их засыпал.
— Под сугробами оказалось около пяти автомобилей, — сообщили очевидцы в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».
В Новосибирске из-за тёплой погоды активно начал таять снег. Вчера он разбил как минимум четыре автомобиля.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, кто отвечает за уборку крыши этого здания.
Утром в воскресенье, 15 марта, в Новосибирске с крыши здания бывшего штаба Сибирского военного округа сошёл снег и разбил три автомобиля. Два из них получили серьезные повреждения. Ещё один автомобиль был повреждён на территории Военного городка.
Люди точно головой не умеют думать раз так паркуются!