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Город

«Свобода!»: 11-летнего мальчика сняли с крыши заброшенного здания — забавная реакция ребёнка попала на видео

Школьника передали родителям

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Ребёнок забрался вчера днём около 16:00 на крышу на улице Тамбовской и не смог выбраться

Ребёнок забрался вчера днём около 16:00 на крышу на улице Тамбовской и не смог выбраться

В Новосибирске спасатели МАСС сняли с крыши заброшенного здания 11-летнего мальчика — для этого им пришлось спилить часть железной решётки на окне.

Ребёнок забрался вчера днём, 15 марта, около 16:00 на крышу на улице Тамбовской в Калининском районе, а выбраться назад не смог.

— С помощью лестницы спасатели проникли внутрь здания. Ребёнок находился на крыше за окном, закрытым сеткой из тонкой проволоки. Спасатели с помощью слесарного инструмента расширили проём, убрав часть сетки, и ребёнок перебрался с крыши внутрь здания, — рассказали об инциденте в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

После освобождения мальчик радостно закричал: «Свобода!» Но спасатели его быстро одёрнули — с ребёнком провели профилактическую беседу и передали родителям.

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КОММЕНТАРИИ (32)

16 мар 2020 в 11:02

Нормальный пацан растёт. Мы в детстве тоже где только не лазили... И по стройкам, и по свалкам, и в АТП ходили карбид воровать...

людмила
16 мар 2020 в 11:02

Выпороть его хорошенько, чтобы забыл навечно про крышы

Фото пользователя
16 мар 2020 в 11:00

Пакастил...