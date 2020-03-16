«Свобода!»: 11-летнего мальчика сняли с крыши заброшенного здания — забавная реакция ребёнка попала на видео

Ребёнок забрался вчера днём около 16:00 на крышу на улице Тамбовской и не смог выбраться

В Новосибирске спасатели МАСС сняли с крыши заброшенного здания 11-летнего мальчика — для этого им пришлось спилить часть железной решётки на окне.



Ребёнок забрался вчера днём, 15 марта, около 16:00 на крышу на улице Тамбовской в Калининском районе, а выбраться назад не смог.

— С помощью лестницы спасатели проникли внутрь здания. Ребёнок находился на крыше за окном, закрытым сеткой из тонкой проволоки. Спасатели с помощью слесарного инструмента расширили проём, убрав часть сетки, и ребёнок перебрался с крыши внутрь здания, — рассказали об инциденте в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.