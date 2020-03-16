16 марта понедельник
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 73.19
eur 81.86
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 73.19
eur 81.86

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт Китайский коронавирус

Новосибирский автовокзал отменил все рейсы в Казахстан и новый рейс в Ташкент

Вернуть билеты можно в кассах

3 364
29 Обсудить

Поделиться

Рейсы отменили с сегодняшнего дня, 16 марта

Рейсы отменили с сегодняшнего дня, 16 марта

Новосибирский автовокзал отменил все рейсы в Казахстан, новый рейс в Ташкент тоже решили не запускать.

— С 16 марта, в связи с закрытием границы Казахстана, мы отменили все рейсы до Казахстана, — сообщили в пресс-службе новосибирского автовокзала. — Вернуть билеты можно в кассах мест приобретения (автовокзал или автостанции).

Отмена рейсов связана с тем, что до 15 апреля правительство Казахстана объявило чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Чрезвычайное положение подразумевает ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта.

Вопрос о том, как выехать из Казахстана тем, кто сейчас находится на его территории, остаётся открытым.

— Мы рекомендуем обращаться в посольство России в Казахстане тем гражданам РФ, которые на данный момент находятся на территории Республики, — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, отменён новый рейс в Ташкент, так как его маршрут проходит через Казахстан.

Что в Новосибирске отменяют и переносят из-за коронавируса — смотрите в нашем календаре (обновляется каждый день).

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

автовокзалотмена рейсовкоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (29)

Фото пользователя
16 мар 2020 в 11:46

На самом деле это KZ и UZ закрыли свои границы просто для РФ.

Гость
16 мар 2020 в 11:52

Жаль.Отличный был рейс до Ташкента. 11,5 часов и ты там.И билеты не дорогие, в два раза дешевле чем на поезде.

Гость
16 мар 2020 в 11:49

Ну если по теме, то нужно отменять рейсы с Кемерово и Новокузнецком.