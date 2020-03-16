Новосибирский автовокзал отменил все рейсы в Казахстан и новый рейс в Ташкент

Отмена рейсов связана с тем, что до 15 апреля правительство Казахстана объявило чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Чрезвычайное положение подразумевает ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта.

— С 16 марта, в связи с закрытием границы Казахстана , мы отменили все рейсы до Казахстана, — сообщили в пресс-службе новосибирского автовокзала. — Вернуть билеты можно в кассах мест приобретения (автовокзал или автостанции).

Новосибирский автовокзал отменил все рейсы в Казахстан, новый рейс в Ташкент тоже решили не запускать.

Вопрос о том, как выехать из Казахстана тем, кто сейчас находится на его территории, остаётся открытым.



— Мы рекомендуем обращаться в посольство России в Казахстане тем гражданам РФ, которые на данный момент находятся на территории Республики, — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, отменён новый рейс в Ташкент, так как его маршрут проходит через Казахстан.

Что в Новосибирске отменяют и переносят из-за коронавируса — смотрите в нашем календаре (обновляется каждый день).