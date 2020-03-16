Студенты НГТУ рассылают сообщения о принудительном обследовании на коронавирус. Разбираемся, правда или фейк

Студенты Новосибирского государственного технического университета пересылают друг другу сообщение о принудительном тестировании на коронавирус. Из сообщения следует, что сегодня, 16 марта, с 6 утра до 23 часов вечера в общежитиях университета будут собирать «биометрический материал» для проведения анализа на наличие коронавирусной инфекции. Разбираемся, правда ли это.
Что за рассылка?
Сообщение о принудительном тестировании начали появляться в чатах вечером 15 марта. В тексте говорилось о двух студентах физико-технического факультета НГТУ, которые являются гражданами КНР. Согласно тексту рассылки, они недавно прилетели в Новосибирск и в самолете у них зафиксировали высокую температуру. Далее в сообщении говорится о том, что в университете временно «ввели режим чрезвычайного положения». Якобы студентам нужно весь день ждать «приезда санитарной группы» и не выходить из комнат.
Авторы рассылки ссылаются на указ Министерства просвещения РФ (минпросвещения не выпускало подобных указов, 14 марта вышла рекомендация перевести школьников по всей стране на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса) и на некое официальное заявление «Вектора».
Кто автор рассылки?
НГС удалось связаться со студентом, с чьей страницы рассылали сообщения. Он рассказал, что первое сообщение написал в чат учебной группы его одногруппник:
— Одногруппник написал в шутку в нашу общую конференцию, я подумал, что это серьёзно, и поэтому разослал эту информацию нескольким своим знакомым, а дальше всё сработало эффектом домино. Дело в том, что я не понял, что это шутка, оказывается, много кто не понял, и тут дальше студенты начали пересылать сообщения всем знакомым. Теперь в результате этого, всем, кто мне пишет, я пишу что эта информация исходила не от меня, — рассказал студент.
Парень, который первым написал сообщение в чат группы, также сообщил, что пошутил:
— Да, это особая мутировавшая форма коронавируса, поражающая граждан по принадлежности к восприимчивой к фейковым новостям группе. Первыми симптомами являются отсутствие способности у заболевших анализировать информацию, — отшутился молодой человек.
Что говорят в университете?
Проректор университета по международным связям Вадим Некрасов опроверг информацию о принудительном обследовании.
— Такого нет. У нас 4 иностранных студента, которые въезжали из Китая и Кореи в декабре, в январе и начале февраля были под наблюдением, к ним каждый день ходил врач. В этот двухнедельный период ничего не было выявлено, — рассказал Вадим Некрасов.
Несмотря на шутки, в мире официально объявлена пандемия коронавируса. Одно из правил профилактики — мыть руки. Недавно мы публиковали инструкцию о том, как делать это правильно. Посмотреть её можно тут.
Некоторые новосибирские компании уже начали вести профилактику распространения коронавируса. Так, например, всем сотрудникам 2ГИС разрешили не приходить в офис — с пятницы, 13 марта, любой желающий может работать из дома.
А здесь вы можете прочитать о симптомах коронавируса.
Всех туристов, которые возвращаются из других стран, теперь помещают под двухнедельный карантин. В такой ситуации оказалась и сибирячка Екатерина, отдыхавшая с мужем в Италии. Как всё было и почему Новосибирск, по мнению женщины, не готов к пандемии коронавируса, она откровенно рассказала НГС.
Нгту - рассадник бездельников. Ни в одном Вузе такого контингента людей нет.