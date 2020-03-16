Студенты НГТУ рассылают сообщения о принудительном обследовании на коронавирус. Разбираемся, правда или фейк

В чатах студентов появились сообщения о принудительном обследовании на коронавирус Фото: Александр Ощепков

Студенты Новосибирского государственного технического университета пересылают друг другу сообщение о принудительном тестировании на коронавирус. Из сообщения следует, что сегодня, 16 марта, с 6 утра до 23 часов вечера в общежитиях университета будут собирать «биометрический материал» для проведения анализа на наличие коронавирусной инфекции. Разбираемся, правда ли это.

Что за рассылка? Сообщение о принудительном тестировании начали появляться в чатах вечером 15 марта. В тексте говорилось о двух студентах физико-технического факультета НГТУ, которые являются гражданами КНР. Согласно тексту рассылки, они недавно прилетели в Новосибирск и в самолете у них зафиксировали высокую температуру. Далее в сообщении говорится о том, что в университете временно «ввели режим чрезвычайного положения». Якобы студентам нужно весь день ждать «приезда санитарной группы» и не выходить из комнат.

Авторы рассылки ссылаются на указ Министерства просвещения РФ (минпросвещения не выпускало подобных указов, 14 марта вышла рекомендация перевести школьников по всей стране на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса) и на некое официальное заявление «Вектора».

Текст рассылки Фото: читатель НГС

Кто автор рассылки?

НГС удалось связаться со студентом, с чьей страницы рассылали сообщения. Он рассказал, что первое сообщение написал в чат учебной группы его одногруппник: — Одногруппник написал в шутку в нашу общую конференцию, я подумал, что это серьёзно, и поэтому разослал эту информацию нескольким своим знакомым, а дальше всё сработало эффектом домино. Дело в том, что я не понял, что это шутка, оказывается, много кто не понял, и тут дальше студенты начали пересылать сообщения всем знакомым. Теперь в результате этого, всем, кто мне пишет, я пишу что эта информация исходила не от меня, — рассказал студент. Парень, который первым написал сообщение в чат группы, также сообщил, что пошутил: — Да, это особая мутировавшая форма коронавируса, поражающая граждан по принадлежности к восприимчивой к фейковым новостям группе. Первыми симптомами являются отсутствие способности у заболевших анализировать информацию, — отшутился молодой человек.

