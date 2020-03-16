«Субару» ушёл от маневра и перевернулся на крышу на площади Будагова

Вечером 15 марта в Центральном районе Новосибирска на площади Будагова машина «Субару» перевернулась на крышу. В машине ехали парень с девушкой — они не пострадали.
Как рассказал очевидец аварии Константин, перед аварией «Субару» подрезали:
— Я двигался по Фабричной, заехал на кольцо и увидел, как «Ниссан Сани» резко начал перестраиваться – он ехал слева от «Субару», [«Субару»] начал тормозить, но задел «Ниссан Санни», задел поребрик и перевернулся, — рассказал Константин.
Вчера в центре Новосибирска в ДТП пострадали 3-месячный младенец и 3-летняя девочка — у одного из водителей не оказалось прав. Подробности аварии можно почитать здесь.
Ниссан Санни начал перестраиваться, затормозил, но задел Ниссан Санни и поребрик и перевернулся.
Да чёрт с ним с эти ниссаном, сам себя задел, сам себя подрезал, сам задел поребрик и перевернулся.
Маша, что с Субариком то? Он то отчего перевернулся????