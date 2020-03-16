16 марта понедельник
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 73.19
eur 81.86
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 73.19
eur 81.86

Все новости

Все новости
Происшествия

«Субару» ушёл от маневра и перевернулся на крышу на площади Будагова

По словам очевидцев, перед аварией машину подрезали

3 687
29 Обсудить

Поделиться

Авария случилась около 20 часов&nbsp;

Авария случилась около 20 часов 

Вечером 15 марта в Центральном районе Новосибирска на площади Будагова машина «Субару» перевернулась на крышу. В машине ехали парень с девушкой — они не пострадали.

Как рассказал очевидец аварии Константин, перед аварией «Субару» подрезали:

— Я двигался по Фабричной, заехал на кольцо и увидел, как «Ниссан Сани» резко начал перестраиваться – он ехал слева от «Субару», [«Субару»] начал тормозить, но задел «Ниссан Санни», задел поребрик и перевернулся, — рассказал Константин.

В «Субару» ехали парень с девушкой&nbsp;

В «Субару» ехали парень с девушкой 

Вчера в центре Новосибирска в ДТП пострадали 3-месячный младенец и 3-летняя девочка — у одного из водителей не оказалось прав. Подробности аварии можно почитать здесь.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

авариягибдд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (29)

Гость
16 мар 2020 в 09:47

Ниссан Санни начал перестраиваться, затормозил, но задел Ниссан Санни и поребрик и перевернулся.
Да чёрт с ним с эти ниссаном, сам себя задел, сам себя подрезал, сам задел поребрик и перевернулся.
Маша, что с Субариком то? Он то отчего перевернулся????

Babrak
16 мар 2020 в 09:44

"«Ниссан Сани» резко начал перестраиваться – он ехал слева от «Субару» начал тормозить, но задел «Ниссан Санни»"
Сам себя задел, или там было 3 машины?

16 мар 2020 в 10:03

Кто куда ехал, кто кого подрезал... Походу новости третьеклассницы пишут на НГС!