«Два дня как люди обезумели»: смотрим, как пустеют полки в гипермаркете Новосибирска

В новосибирских магазинах пустеют прилавки — люди разбирают товары первой необходимости: птицу, мясо, фарш, крупы и тушенку.

— Гречку мы не нашли, как и тушенку. Полки пустые. С макаронами и рисом примерно так же, но рис хотя бы есть, а макароны самые дешевые остались, — передаёт наш корреспондент Ксения Лысенко из магазина Metro.



Кассир в ответ на вопрос про отсутствие круп призналась, что такая ситуация последние несколько дней:

— Ситуация недавняя, два дня как люди обезумели. Сметают всё, как под Новый год, — сообщила сотрудница магазина.

