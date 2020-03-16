«Два дня как люди обезумели»: смотрим, как пустеют полки в гипермаркете Новосибирска

В новосибирских магазинах пустеют прилавки — люди разбирают товары первой необходимости: птицу, мясо, фарш, крупы и тушенку.
— Гречку мы не нашли, как и тушенку. Полки пустые. С макаронами и рисом примерно так же, но рис хотя бы есть, а макароны самые дешевые остались, — передаёт наш корреспондент Ксения Лысенко из магазина Metro.
Кассир в ответ на вопрос про отсутствие круп призналась, что такая ситуация последние несколько дней:
— Ситуация недавняя, два дня как люди обезумели. Сметают всё, как под Новый год, — сообщила сотрудница магазина.
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Последнюю неделю в Новосибирске из-за коронавируса одно за одним отменяют или переносят массовые мероприятия. Мы составили список, который будем обновлять каждый день.
А в субботу, 14 марта, Министерство просвещения России порекомендовало перевести школьников по всей стране на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение выложено на их официальном сайте.
Мы узнали, переведут ли новосибирских школьников на дистанционное обучение, ведь в ближайшем к нам регионе, в Кемеровской области, накануне у двух жителей нашли коронавирус.
НГС перестаньте кошмарить народ! Где вы нашли пустой магазин? Продукты во всех магазинах имеются в наличии в достаточном объеме. Не создавайте панику!!