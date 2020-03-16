16 марта понедельник
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 73.19
eur 81.86
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 73.19
eur 81.86

Все новости

Все новости
Еда Китайский коронавирус

«Два дня как люди обезумели»: смотрим, как пустеют полки в гипермаркете Новосибирска

Трудно найти консервы, крупы и макароны

37 937
346 Обсудить

Поделиться

Разбирают самые распространенные товары

Разбирают самые распространенные товары

В новосибирских магазинах пустеют прилавки — люди разбирают товары первой необходимости: птицу, мясо, фарш, крупы и тушенку.

— Гречку мы не нашли, как и тушенку. Полки пустые. С макаронами и рисом примерно так же, но рис хотя бы есть, а макароны самые дешевые остались, — передаёт наш корреспондент Ксения Лысенко из магазина Metro.

Кассир в ответ на вопрос про отсутствие круп призналась, что такая ситуация последние несколько дней:

— Ситуация недавняя, два дня как люди обезумели. Сметают всё, как под Новый год, — сообщила сотрудница магазина.

Вы заметили пустые полки в магазинах? Присылайте фото и видео в нашу редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

Практически не осталось консервов&nbsp;

Практически не осталось консервов 

Из молочных продуктов, по словам нашего журналиста, остались только дорогие марки и кисломолочные напитки&nbsp;

Из молочных продуктов, по словам нашего журналиста, остались только дорогие марки и кисломолочные напитки 

Проблемы с макаронами и крупами&nbsp;

Проблемы с макаронами и крупами 

Разобрали весь фарш, но мясо ещё есть&nbsp;

Разобрали весь фарш, но мясо ещё есть 

Последнюю неделю в Новосибирске из-за коронавируса одно за одним отменяют или переносят массовые мероприятия. Мы составили список, который будем обновлять каждый день.

А в субботу, 14 марта, Министерство просвещения России порекомендовало перевести школьников по всей стране на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение выложено на их официальном сайте.

Мы узнали, переведут ли новосибирских школьников на дистанционное обучение, ведь в ближайшем к нам регионе, в Кемеровской области, накануне у двух жителей нашли коронавирус.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ33
  • УДИВЛЕНИЕ4
  • ГНЕВ75
  • ПЕЧАЛЬ6

Поделиться

Поделиться

дефицитпродуктымагазин
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (346)

Анон
16 мар 2020 в 08:06

НГС перестаньте кошмарить народ! Где вы нашли пустой магазин? Продукты во всех магазинах имеются в наличии в достаточном объеме. Не создавайте панику!!

16 мар 2020 в 08:09

Вчера вечером была в Ярче все есть. Вы это специально написали, чтобы магазины выручку хорошую сделали.

2155
16 мар 2020 в 08:06

хватит сеять панику!