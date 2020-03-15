В Новосибирской области легковой автомобиль въехал в вагон грузового поезда

Днем в воскресенье, 15 марта, в Новосибирской области на железнодорожном переезде 52-й км, расположенном на перегоне блокпост 50-й км — Искитим Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, легковой автомобиль въехал в вагон грузового поезда.
Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, водитель легкового автомобиля грубо нарушил Правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал светофора. Известно, что переездная сигнализация работала исправно.
— В ДТП никто не пострадал. В результате инцидента был задержан пригородный электропоезд № 6615 сообщением Новосибирск — Черепаново на 13 минут, — добавили в пресс-службе ведомства.
В конце февраля на этом отрезке железной дороги уже происходила подобная ситуация.