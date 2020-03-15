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Происшествия

В Новосибирской области легковой автомобиль въехал в вагон грузового поезда

Водитель автомобиля выехал на пути на красный сигнал

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В ДТП никто не пострадал

В ДТП никто не пострадал

Днем в воскресенье, 15 марта, в Новосибирской области на железнодорожном переезде 52-й км, расположенном на перегоне блокпост 50-й км — Искитим Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, легковой автомобиль въехал в вагон грузового поезда.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, водитель легкового автомобиля грубо нарушил Правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал светофора. Известно, что переездная сигнализация работала исправно.

— В ДТП никто не пострадал. В результате инцидента был задержан пригородный электропоезд № 6615 сообщением Новосибирск — Черепаново на 13 минут, — добавили в пресс-службе ведомства.

В конце февраля на этом отрезке железной дороги уже происходила подобная ситуация.

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поездДТП с электротранспортом
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КОММЕНТАРИИ (5)

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15 мар 2020 в 21:59

Вот олень..

15 мар 2020 в 21:56

Обнулился водила, можно снова машину покупать)

Гость
15 мар 2020 в 21:54

Проклятый коронавирус!