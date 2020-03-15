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Дороги и транспорт

Водители пробивают колёса в огромной яме на Пашинском переезде

Сотрудники ближайшего СТО огородили сегодня провал шинами

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Огромная яма образовалась у края дороги

Огромная яма образовалась у края дороги

В Новосибирске образовалась огромная глубокая яма у края дороги недалеко от Пашинского переезда — водители разбивают в ней колёса.

Водители предполагают, что дорогу размыло стаявшим снегом.

Сотрудники ближайшего СТО огородили сегодня яму шинами.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в пресс-центр мэрии с просьбой рассказать, кто должен отремонтировать данный участок дороги.

Житель Новосибирска Артём Старостин недавно в своей колонке рассказал, что властям не стоит ремонтировать дороги, так как ямы спасают наши жизни.

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яма на дороге
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КОММЕНТАРИИ (21)

Гость
15 мар 2020 в 19:23

Локоть уйди в отставку!

Гость
15 мар 2020 в 19:21

При локте город окончательно превратился в помойку.

15 мар 2020 в 19:27

Это даже не по локоть.)