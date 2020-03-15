Водители пробивают колёса в огромной яме на Пашинском переезде

В Новосибирске образовалась огромная глубокая яма у края дороги недалеко от Пашинского переезда — водители разбивают в ней колёса.
Водители предполагают, что дорогу размыло стаявшим снегом.
Сотрудники ближайшего СТО огородили сегодня яму шинами.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в пресс-центр мэрии с просьбой рассказать, кто должен отремонтировать данный участок дороги.
Житель Новосибирска Артём Старостин недавно в своей колонке рассказал, что властям не стоит ремонтировать дороги, так как ямы спасают наши жизни.