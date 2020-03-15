15 марта воскресенье
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 73.19
eur 81.86
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 73.19
eur 81.86

Все новости

Все новости
Происшествия

Наледь с крыши разбила кроссовер на территории Военного городка

В управляющей компании уверяют, что вешали сигнальную ленту и объявления

664
16 Обсудить

Поделиться

Наледь серьезно повредила автомобиль

Наледь серьезно повредила автомобиль

В Новосибирске сегодня, 15 марта, на территории Военного городка у дома № 429 сошла наледь с крыши и разбила кроссовер.

— Машина стояла во дворе, где стоит круглый год. Сошёл снег и наледь с крыши, прямо на автомобиль родителей, которые болеют уже вторую неделю. Никаких объявлений нет, что возможен сход снега. Ладно пострадала машина, но возле дома гуляют дети! — рассказал корреспонденту НГС сын владельцев автомобиля Никита.

По его словам, родители расстроены инцидентом, но больше боятся за безопасность и здоровье местных жителей.

— Переживают конечно, но больше боятся, что может упасть на людей, машина это кусок металла, а вот люди. Во дворе всегда дети гуляют, — добавил Никита.

Дом обслуживает «Главное управление жилищным фондом» — об инциденте в компании пока ничего не знают, но обещают в ближайшее время разобраться в ситуации.

— Мы повесили сигнальную ленту. В пятницу мы проводили механизированную уборку, и в принципе угрозы нависания там не было. Сейчас буду звонить, выяснять. Постоянно вешаем объявления о том, что возможен там сход снега. Мы за эту зиму несколько раз вызывали туда вышку и чистили там снег. Там шиферная кровля и проблема в том, что там не снег, а наледь, и просто почистить эту крышу невозможно, — рассказала корреспонденту НГС Юлия Маршинина, начальник управления ЖЭУ «Новосибирское».

Утром в это воскресенье, 15 марта, в Новосибирске с крыши штаба Сибирского военного округа сошёл снег и разбил три автомобиля. Два из них получили серьезные повреждения.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

сход снегасход наледиуборка снегаснег с крыши упал на машины
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (16)

15 мар 2020 в 18:53

На месте Никиты я бы в суд подал на Путина!
Почему никто не предупреждает что у нас зима по 7 мес. в году?
И ставя свое корыто 12 мес в году прям под окном соседа (на которого класть),
есть еще природные катаклизмы про которые не указано в Конституции!

15 мар 2020 в 18:52

"мы несколько раз чистили, но... почистить там невозможно" - выходит, все же не чистили? и никакой сигнальной ленты на фото не видно.

Пупс
15 мар 2020 в 18:50

Жить в таких халупах, но покупать джипари. Моя не понимать