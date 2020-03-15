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Весна

Город превращается в лужу: 15 фото с затопленных улиц Новосибирска (пешеходы — герои)

В Новосибирске активно начал таять снег

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Поездка в общественном транспорте весной — настоящее приключение

Поездка в общественном транспорте весной — настоящее приключение

В Новосибирске последнюю неделю держится плюсовая температура. Снег начал активно таять и затапливать улицы города. Наш фотокорреспондент прогулялся по весеннему Новосибирску и снял, как он превращается в одну большую лужу.

Неубранный во дворах снег начал активно таять

Неубранный во дворах снег начал активно таять

Для автомобилистов наступает непростая пора

Для автомобилистов наступает непростая пора

Ещё рано убирать лопату

Ещё рано убирать лопату

Лёд растаял — на дороге грязная кашица

Лёд растаял — на дороге грязная кашица

Это, конечно, мало похоже на весёлые весенние ручейки, но это они

Это, конечно, мало похоже на весёлые весенние ручейки, но это они

Особенно непросто сейчас пешеходам. Новосибирск для них сейчас одна сплошная полоса препятствий. Нужно при этом быть очень внимательным и аккуратным, потому как проезжающие машины могут спокойно окатить грязной водой.

Настала пора демонстрировать всем свою растяжку

Настала пора демонстрировать всем свою растяжку

Помимо растяжки пригодится и находчивость с хорошей координацией

Помимо растяжки пригодится и находчивость с хорошей координацией

Пора покупать резиновые сапоги

Пора покупать резиновые сапоги

Проезжающие машины могут уже спокойно окатить грязной водой

Проезжающие машины могут уже спокойно окатить грязной водой

Снег на крышах превратился в воду

Снег на крышах превратился в воду

Прогулка по городу сейчас больше напоминает квест

Прогулка по городу сейчас больше напоминает квест

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Рабочие пытаются (как могут) противостоять паводку

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Знакомая всем картина — скоро во всех дворах Новосибирска

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весналужи
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КОММЕНТАРИИ (32)

Гость
15 мар 2020 в 18:40

Нужно просто снег убирать правильно. Еще претендовали на столицу Сибири. Какое там. Теперь самый грязный и некомфортный город. Помойка, одним словом.

Артем Д.
15 мар 2020 в 18:39

А сейчас Локоть на кого будет спихивать ответственность? Ливневки помнится он обещал, но забыл что то. Видимо не выгодно это для его кармана.

Фото пользователя
15 мар 2020 в 18:37

Ну и чья вина в этих лужах? Мэрия всю зиму снег не убирала, весной решила забить на это вообще, вот и результат.