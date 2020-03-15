Город превращается в лужу: 15 фото с затопленных улиц Новосибирска (пешеходы — герои)

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25 ноября 2019
НГС рекомендует, что почитать
Привет! У нас появился новый раздел, в котором мы делимся с вами крутыми историями из других городов. Интересные люди, необычные судьбы, громкие события — всё это вы найдете в специальном разделе «Рекомендуем» на главной странице НГС.
1 ноября 2019
Голосование за статьи (есть кое-что новое)
Вы же знаете, что на НГС можно проголосовать за каждую статью и тем самым показать свою реакцию: удивление, гнев, печаль, радость, одобрение? Теперь мы собираем количество голосов и показываем, сколько и за какой вариант проголосовали. Попробуйте прямо сейчас! Елена Ходырева, главный редактор НГС
В Новосибирске последнюю неделю держится плюсовая температура. Снег начал активно таять и затапливать улицы города. Наш фотокорреспондент прогулялся по весеннему Новосибирску и снял, как он превращается в одну большую лужу.
Особенно непросто сейчас пешеходам. Новосибирск для них сейчас одна сплошная полоса препятствий. Нужно при этом быть очень внимательным и аккуратным, потому как проезжающие машины могут спокойно окатить грязной водой.