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Породистые собаки заработали больше 100 тысяч рублей для бездомных животных

В благотворительной фотосессии приняли участие 50 моделей

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Благотворительная фотосессия длилась 4 часа

Благотворительная фотосессия длилась 4 часа

В Новосибирске в Академогродке прошла благотворительная фотосессия, на которой жители могли сфотографироваться с породистыми собаками. Все собранные средства пойдут на поддержку приюта для бездомных животных.

— Приют пришли поддержать более 50 моделей, и было 23 фотографа, — рассказали корреспонденту НГС организаторы мероприятия.

Фотосессия проходила у ДК Академия и длилась четыре часа. Организаторам удалось собрать 124 201 рубль.

В середине декабря прошлого года хоккеисты «Сибири» и их главный тренер Николай Заварухин приняли участие в необычной фотосессии — на лёд ЛДС «Сибирь» с ними вышли бездомные щенки.

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Бездомные животныефотосессияблаготворительностьАкадемгородок
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КОММЕНТАРИИ (4)

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15 мар 2020 в 18:00

Шерстяной...

Заклинд
15 мар 2020 в 18:43

Молодцы!

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15 мар 2020 в 18:30

Лучше бы заработали больше 100 тысяч рублей для бездомных пенсионеров,лицемеры😠😠