Породистые собаки заработали больше 100 тысяч рублей для бездомных животных

В Новосибирске в Академогродке прошла благотворительная фотосессия, на которой жители могли сфотографироваться с породистыми собаками. Все собранные средства пойдут на поддержку приюта для бездомных животных.

— Приют пришли поддержать более 50 моделей, и было 23 фотографа, — рассказали корреспонденту НГС организаторы мероприятия.

Фотосессия проходила у ДК Академия и длилась четыре часа. Организаторам удалось собрать 124 201 рубль.

В середине декабря прошлого года хоккеисты «Сибири» и их главный тренер Николай Заварухин приняли участие в необычной фотосессии — на лёд ЛДС «Сибирь» с ними вышли бездомные щенки.