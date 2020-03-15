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Здоровье Китайский коронавирус

Из новосибирских аптек исчезли медицинские маски

Купить их можно на данный момент только в 14 точках

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Купить маски в аптеках Новосибирска — почти невыполнимая задача

Купить маски в аптеках Новосибирска — почти невыполнимая задача

В Новосибирске в аптеках нет в наличии медицинских масок — фармацевты утверждают, что проблемы возникли из-за отсутствия товара у поставщиков.

— Неизвестно когда будут. Их просто у поставщиков нет, — рассказали корреспонденту НГС в одной из аптек «Муниципальной Новосибирской аптечной сети».

По данным сервиса LekVApteke, сейчас в Новосибирске медицинские макси можно купить только в 14 аптеках и все они находятся далеко от центра города. В основном это Первомайский и Советский район. Цена на маски варьируется от 15 до 128 рублей за упаковку.

По данным сервиса 2Gis, в Новосибирске сейчас работают 799 аптек.

12 марта сотрудники новосибирской таможни задержали для досмотра груз с медицинскими масками — они ведут проверку уже несколько дней.

НГС также делал репортаж с производства тканевых масок в Новосибирске. Производителей настойчиво просили не отдавать продукцию в Китай, чтобы в первую очередь закрыть потребности области.

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коронавирускитайский коронавирусмедицинские маскидефицит
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КОММЕНТАРИИ (25)

Влад
15 мар 2020 в 15:42

Зараженные коронавирусом в регионе появились и в аптеках маски закончились. Не слабая такая в Новосибирске подготовка к эпидемии. Локоть как всегда, во всей красе. Наверх наверное отрапортовал, что у нас все на высоченном уровне, а в реальности все опять ближе к плинтусу оказалось.

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15 мар 2020 в 15:38

Боже мой, перестаньте паниковать, маски не спасут вас, если вы здоровы, они не для защиты здоровых. Они для тех, кто инфицирован.

15 мар 2020 в 15:45

Такого барахла и нет в продаже, за державу обидно. Пусть заключенные из марли их нашьют, или ещё из чего.