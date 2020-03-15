Из новосибирских аптек исчезли медицинские маски

В Новосибирске в аптеках нет в наличии медицинских масок — фармацевты утверждают, что проблемы возникли из-за отсутствия товара у поставщиков.
— Неизвестно когда будут. Их просто у поставщиков нет, — рассказали корреспонденту НГС в одной из аптек «Муниципальной Новосибирской аптечной сети».
По данным сервиса LekVApteke, сейчас в Новосибирске медицинские макси можно купить только в 14 аптеках и все они находятся далеко от центра города. В основном это Первомайский и Советский район. Цена на маски варьируется от 15 до 128 рублей за упаковку.
По данным сервиса 2Gis, в Новосибирске сейчас работают 799 аптек.
12 марта сотрудники новосибирской таможни задержали для досмотра груз с медицинскими масками — они ведут проверку уже несколько дней.
НГС также делал репортаж с производства тканевых масок в Новосибирске. Производителей настойчиво просили не отдавать продукцию в Китай, чтобы в первую очередь закрыть потребности области.