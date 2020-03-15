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В докладе США о нарушениях прав человека в России рассказали о травле семьи с ребёнком с ВИЧ из Искитима

Прошлогодний скандал оказался в разделе социальной стигмы

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Скандал разгорелся в апреле прошлого года — семья из Искитима взяла 6-летнего мальчика из Тогучинского детдома. У него оказался ВИЧ, о чём узнали местные жители и устроили травлю

Скандал разгорелся в апреле прошлого года — семья из Искитима взяла 6-летнего мальчика из Тогучинского детдома. У него оказался ВИЧ, о чём узнали местные жители и устроили травлю

В США 11 марта был опубликован доклад о нарушениях прав человека в России — в него попал и рассказ о травле приёмной семьи из Искитима, которая взяла под опеку 6-летнего мальчика с ВИЧ.

Скандал разгорелся в апреле прошлого года — семья из Искитима взяла 6-летнего мальчика из Тогучинского детдома. Вскоре приёмные родители проверили мальчика на туберкулёз, от которого умерла его биологическая мать, но внезапно узнали, что у него ВИЧ. Прожив месяц в сильнейшем стрессе, семья решила, что не бросит ребёнка умирать.

Когда ребёнок вернулся домой, против семьи ополчились жители Искитима: работники соцслужб не хотели допускать его в первый класс, а пользователи соцсетей просили уехать из города. Приёмная мама Мария рассказывала НГС пронзительную историю борьбы с людской молвой, собственными страхами и системой.

Об этом случае рассказали и в американском докладе.

В США 11 марта был опубликован доклад&nbsp;о нарушениях прав человека в России — в нём говорится и о скандале в Искитиме

В США 11 марта был опубликован доклад о нарушениях прав человека в России — в нём говорится и о скандале в Искитиме

Скандал из Искитима оказался в докладе в разделе социальной стигмы.

— Дети с ВИЧ сталкивались с дискриминацией в сфере образования. Например, 10 апреля женщина в небольшом селе Искитим в Новосибирской области сообщила, что местные власти отказались принять ее приёмного шестилетнего сына в школу, поскольку ребенок был ВИЧ-положительным. Сотрудники местной клиники, по её сообщению, нарушили правила конфиденциальности между врачом и пациентом и предупреждали других жителей о диагнозе её ребенка. Семья получила угрозы с требованием покинуть деревню. 18 апреля местный Следственный комитет начал расследование по факту нарушения неприкосновенности частной жизни ребенка, — говорится в докладе.

Следственный комитет действительно после скандала начал расследование и возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни.

В начале февраля на YouTube-канале Юрия Дудя вышел новый выпуск, посвящённый эпидемии ВИЧ в России. В его съёмках приняли участие и новосибирцы — журналистка «Тайги.Инфо» Рита Логинова и её молодой человек Сергей Ульянов, рассказавший Юрию Дудю о том, как принимал наркотики и обнаружил у себя ВИЧ 13 лет назад.

После выхода фильма в городе значительно выросло число желающих посетить тест-мобили.

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КОММЕНТАРИИ (43)

15 мар 2020 в 16:16

Есть ли в докладах США доклады о нарушении прав людей в США?? 🤨🧐🤔
О нарушении прав негров? ( пардон, афроамериканцев).
О бесконечных убийствах полицейскими, порою, без весомого основания, подозреваемых?
О препятствиях в отделении штата Техас от США?
И - прочее, прочее, прочее...?
Реально, интересно)
Или в США заботятся об искитимской семье??)

Танкред
15 мар 2020 в 16:18

Удивили Москву селёдкой. В России права человека нарушаются на каждом шагу. Повсеместно! В быту, на работе, везде. Либо друг друга росияне перегпызают либо начальство общее кучкование россиян. В различных пропорциях грызут друг друга, любят толпой на одного очень

Mark Sullivan
15 мар 2020 в 16:23

Американцам наплевать на вас и ваши права, они просто используют такие ситуации, чтобы создать напряжение и ненависть в вашем обществе. Это соответствует их политике сдерживания геополитических противников.