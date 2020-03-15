В докладе США о нарушениях прав человека в России рассказали о травле семьи с ребёнком с ВИЧ из Искитима

Скандал разгорелся в апреле прошлого года — семья из Искитима взяла 6-летнего мальчика из Тогучинского детдома. У него оказался ВИЧ, о чём узнали местные жители и устроили травлю Фото: Дарья Януш, Google карты

В США 11 марта был опубликован доклад о нарушениях прав человека в России — в него попал и рассказ о травле приёмной семьи из Искитима, которая взяла под опеку 6-летнего мальчика с ВИЧ. Скандал разгорелся в апреле прошлого года — семья из Искитима взяла 6-летнего мальчика из Тогучинского детдома. Вскоре приёмные родители проверили мальчика на туберкулёз, от которого умерла его биологическая мать, но внезапно узнали, что у него ВИЧ. Прожив месяц в сильнейшем стрессе, семья решила, что не бросит ребёнка умирать.

Когда ребёнок вернулся домой, против семьи ополчились жители Искитима: работники соцслужб не хотели допускать его в первый класс, а пользователи соцсетей просили уехать из города. Приёмная мама Мария рассказывала НГС пронзительную историю борьбы с людской молвой, собственными страхами и системой. Об этом случае рассказали и в американском докладе.

В США 11 марта был опубликован доклад о нарушениях прав человека в России — в нём говорится и о скандале в Искитиме Фото: state.gov

Скандал из Искитима оказался в докладе в разделе социальной стигмы. — Дети с ВИЧ сталкивались с дискриминацией в сфере образования. Например, 10 апреля женщина в небольшом селе Искитим в Новосибирской области сообщила, что местные власти отказались принять ее приёмного шестилетнего сына в школу, поскольку ребенок был ВИЧ-положительным. Сотрудники местной клиники, по её сообщению, нарушили правила конфиденциальности между врачом и пациентом и предупреждали других жителей о диагнозе её ребенка. Семья получила угрозы с требованием покинуть деревню. 18 апреля местный Следственный комитет начал расследование по факту нарушения неприкосновенности частной жизни ребенка, — говорится в докладе.