В докладе США о нарушениях прав человека в России рассказали о травле семьи с ребёнком с ВИЧ из Искитима

В США 11 марта был опубликован доклад о нарушениях прав человека в России — в него попал и рассказ о травле приёмной семьи из Искитима, которая взяла под опеку 6-летнего мальчика с ВИЧ.
Скандал разгорелся в апреле прошлого года — семья из Искитима взяла 6-летнего мальчика из Тогучинского детдома. Вскоре приёмные родители проверили мальчика на туберкулёз, от которого умерла его биологическая мать, но внезапно узнали, что у него ВИЧ. Прожив месяц в сильнейшем стрессе, семья решила, что не бросит ребёнка умирать.
Когда ребёнок вернулся домой, против семьи ополчились жители Искитима: работники соцслужб не хотели допускать его в первый класс, а пользователи соцсетей просили уехать из города. Приёмная мама Мария рассказывала НГС пронзительную историю борьбы с людской молвой, собственными страхами и системой.
Об этом случае рассказали и в американском докладе.
Скандал из Искитима оказался в докладе в разделе социальной стигмы.
— Дети с ВИЧ сталкивались с дискриминацией в сфере образования. Например, 10 апреля женщина в небольшом селе Искитим в Новосибирской области сообщила, что местные власти отказались принять ее приёмного шестилетнего сына в школу, поскольку ребенок был ВИЧ-положительным. Сотрудники местной клиники, по её сообщению, нарушили правила конфиденциальности между врачом и пациентом и предупреждали других жителей о диагнозе её ребенка. Семья получила угрозы с требованием покинуть деревню. 18 апреля местный Следственный комитет начал расследование по факту нарушения неприкосновенности частной жизни ребенка, — говорится в докладе.
Следственный комитет действительно после скандала начал расследование и возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни.
В начале февраля на YouTube-канале Юрия Дудя вышел новый выпуск, посвящённый эпидемии ВИЧ в России. В его съёмках приняли участие и новосибирцы — журналистка «Тайги.Инфо» Рита Логинова и её молодой человек Сергей Ульянов, рассказавший Юрию Дудю о том, как принимал наркотики и обнаружил у себя ВИЧ 13 лет назад.
После выхода фильма в городе значительно выросло число желающих посетить тест-мобили.