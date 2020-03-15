В центре Новосибирска в ДТП пострадали 3-месячный младенец и 3-летняя девочка

В ГИБДД рассказали, что у водителя ВАЗ-21074 не оказалось прав

— В 12:20 водитель ВАЗ-21074 двигался по улице Фрунзе со стороны улицы Ипподромская в сторону улицы Ольги Жилиной. На пересечении Ольги Жилиной, совершая левый поворот, столкнулся с автомобилем Toyota Spacio, который двигался во встречном направлении со стороны Ольги Жилиной в сторону Ипподромской по улице Фрунзе, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В ГИБДД Новосибирска уточнили, что сейчас на месте работает экипаж ДПС.

— Столкнулись ВАЗ-21074 и Toyota. Пострадали двое детей и двое взрослых, — такая информация поступила в «Службу 112».

В центре Новосибирска сегодня, 15 марта, около 12:00 в ДТП пострадали двое детей и двое взрослых.

Травмы получили 3-месячный мальчик и 3-летняя девочка из ВАЗ-21074. В ГИБДД также добавили, что у водителя этой машины не оказалось прав.

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В Новосибирской области в Тогучинском районе в ночь на 15 марта произошло смертельное ДТП — машина сбила 43-летнего пешехода.

