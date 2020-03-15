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В центре Новосибирска в ДТП пострадали 3-месячный младенец и 3-летняя девочка

У одного из водителей не оказалось прав

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В ГИБДД рассказали, что у водителя&nbsp;ВАЗ-21074 не оказалось прав

В ГИБДД рассказали, что у водителя ВАЗ-21074 не оказалось прав

В центре Новосибирска сегодня, 15 марта, около 12:00 в ДТП пострадали двое детей и двое взрослых.

— Столкнулись ВАЗ-21074 и Toyota. Пострадали двое детей и двое взрослых, — такая информация поступила в «Службу 112».

В ГИБДД Новосибирска уточнили, что сейчас на месте работает экипаж ДПС.

— В 12:20 водитель ВАЗ-21074 двигался по улице Фрунзе со стороны улицы Ипподромская в сторону улицы Ольги Жилиной. На пересечении Ольги Жилиной, совершая левый поворот, столкнулся с автомобилем Toyota Spacio, который двигался во встречном направлении со стороны Ольги Жилиной в сторону Ипподромской по улице Фрунзе, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Травмы получили 3-месячный мальчик и 3-летняя девочка из ВАЗ-21074. В ГИБДД также добавили, что у водителя этой машины не оказалось прав.

Если вам что-либо известно об этом ДТП, его участниках, обстоятельствах или у вас есть видео или фото, присылайте информацию в нашу редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 (923) 157–00–00 или на почту news@ngs.ru.

В Новосибирской области в Тогучинском районе в ночь на 15 марта произошло смертельное ДТП — машина сбила 43-летнего пешехода.

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ДТПДТП с пострадавшимиДТП с детьми
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КОММЕНТАРИИ (13)

15 мар 2020 в 14:41

Мало того, что без прав едет, так еще и детей посадил в машину. Явная проблема с мозгами.

15 мар 2020 в 14:43

Поправки к Конституции кого хочешь доведут до маразма!

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15 мар 2020 в 14:44

Портрет типичного современного новосибирца во всей его красе.
В город понаехал.
А жить в этом городе и зарабатывать себе на проживание не научился.