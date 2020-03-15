Снег сошёл с крыши Штаба Сибирского Военного Округа и разбил три машины

В Новосибирске сегодня, 15 марта, снег сошёл с крыши Штаба Сибирского Военного Округа и разбил три автомобиля. Два из них получили серьезные повреждения.

— Несмотря на многочисленные предупреждения о том, что машины не нужно ставить и возможен сход снега с крыши, три владельца оставили свои автомобили — «Шкода», «Рено» и «Тойота». Снег сошёл и их повредил, — рассказал сотрудник службы аварийных комиссаров «Альянс».

Из людей из-за падения снега никто не пострадал.