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Снег сошёл с крыши Штаба Сибирского Военного Округа и разбил три машины

Из людей из-за падения снега никто не пострадал

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Три машины припарковали вплотную к зданию

Три машины припарковали вплотную к зданию

В Новосибирске сегодня, 15 марта, снег сошёл с крыши Штаба Сибирского Военного Округа и разбил три автомобиля. Два из них получили серьезные повреждения.

— Несмотря на многочисленные предупреждения о том, что машины не нужно ставить и возможен сход снега с крыши, три владельца оставили свои автомобили — «Шкода», «Рено» и «Тойота». Снег сошёл и их повредил, — рассказал сотрудник службы аварийных комиссаров «Альянс».

Из людей из-за падения снега никто не пострадал.

Два автомобиля получили очень серьезные повреждения&nbsp;

Два автомобиля получили очень серьезные повреждения 

Меньше всего пострадала «Тойота»

Меньше всего пострадала «Тойота»

Машины остались без крыш и стекол

Машины остались без крыш и стекол

Здание Штаба Сибирского Военного Округа по адресу Красный проспект, 53 является памятником архитектуры. Оно было построено в 1936 году.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, кто отвечал за очистку крыши данного здания.

В начале марта, представители мэрии Новосибирска показали, как будут убирать снег в центре города весной, чтобы избежать последствий паводка.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Всехрасстрелять
15 мар 2020 в 13:05

Похоже у вояк деньги на чистку крыш ужо нет. Удивительно, но гражданские чистят, а вояки нет. Похоже какой то зампотылу накосячил.

GOST
15 мар 2020 в 13:03

Авто аккуратно так стоят - как раз выхлопными трубами к окнам.

Фото пользователя
15 мар 2020 в 13:03

Отличный комментарий. Сами виноваты типа. А то, что снег надо скидывать с крыши, пока он сам не упадет, не слышали в штабе?