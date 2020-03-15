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В Новосибирской области на трассе под колёсами «Москвича» погиб пешеход

43-летний мужчина шёл ночью по трассе

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Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП

Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП

В Новосибирской области в Тогучинском районе в ночь на 15 марта произошло смертельное ДТП — водитель ВАЗ-2140 сбил 43-летнего пешехода.

— На 127-м км автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2140, двигавшийся в сторону Ленинск-Кузнецка, совершил наезд на 43-летнего пешехода, который двигался по ходу движения автомобиля, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Сейчас полиция проводит проверку.

10 марта в массовом ДТП с тремя фурами под Новосибирском погиб 25-летний житель Барнаула Руслан — победитель конкурса «Травести-Сибирь — 2020», который проходил в Омске. Руслан возвращался после выступления вместе с другими артистами.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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15 мар 2020 в 12:33

"водитель «ВАЗ-2140» бил 43-летнего пешехода."
ТУТ прекрасно всё. И модель авто. И действие)))

15 мар 2020 в 12:41

ВАЗ-2140?????? Ви, таки, серьёзно?

ыыы
15 мар 2020 в 12:39

Так всё-таки Москвич или ВАЗ?