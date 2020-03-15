В Новосибирской области на трассе под колёсами «Москвича» погиб пешеход

В Новосибирской области в Тогучинском районе в ночь на 15 марта произошло смертельное ДТП — водитель ВАЗ-2140 сбил 43-летнего пешехода.
— На 127-м км автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2140, двигавшийся в сторону Ленинск-Кузнецка, совершил наезд на 43-летнего пешехода, который двигался по ходу движения автомобиля, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Сейчас полиция проводит проверку.
10 марта в массовом ДТП с тремя фурами под Новосибирском погиб 25-летний житель Барнаула Руслан — победитель конкурса «Травести-Сибирь — 2020», который проходил в Омске. Руслан возвращался после выступления вместе с другими артистами.