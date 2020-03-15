Ездят на Toyota Land Cruiser или Lexus: полиция ищет похитителей велосипедов на дорогих машинах

Новосибирские полицейские объявили в розыск двух похитителей велосипедов. Мужчин подозревают в нескольких кражах из многоквартирных домов в Калининском районе.
— Данные граждане могут передвигаться на автомобиле чёрного или другого темного цвета. Приметы: «Тойота Ленд Крузер Прадо» либо («Лексус GX460»), хромированные зеркала, накладки задних фар, подножка, резинка уплотнителя стекол. Ручки на дверях черные, на крыше рейлинги, спойлер, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о похитителях, сообщить её по телефонам: 232–63–12, 232–63–10, 8–923–196–45–60.