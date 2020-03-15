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Криминал

Ездят на Toyota Land Cruiser или Lexus: полиция ищет похитителей велосипедов на дорогих машинах

Мужчин подозревают в нескольких кражах из многоквартирных домов в Калининском районе

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На камеры видеонаблюдения попал автомобиль похитителей

На камеры видеонаблюдения попал автомобиль похитителей

Новосибирские полицейские объявили в розыск двух похитителей велосипедов. Мужчин подозревают в нескольких кражах из многоквартирных домов в Калининском районе.

— Данные граждане могут передвигаться на автомобиле чёрного или другого темного цвета. Приметы: «Тойота Ленд Крузер Прадо» либо («Лексус GX460»), хромированные зеркала, накладки задних фар, подножка, резинка уплотнителя стекол. Ручки на дверях черные, на крыше рейлинги, спойлер, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчин подозревают в нескольких кражах из многоквартирных домов в Калининском районе

Мужчин подозревают в нескольких кражах из многоквартирных домов в Калининском районе

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о похитителях, сообщить её по телефонам: 232–63–12, 232–63–10, 8–923–196–45–60.

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КОММЕНТАРИИ (20)

Из погреба
15 мар 2020 в 12:23

В кредит понабрали "Лексусов" на 100 500 лет, а платить нечем. Вот и изворачиваются, воруют, для банка, денежки. Многие уже таксуют на "Лексусах", "Фориках", "Бнв".

15 мар 2020 в 12:33

зачем красть велосипеды, если ездишь на тлк и лексусе?!
кто нибудь может пояснить?
на бензин не хватает?

Из погреба
15 мар 2020 в 12:21

Наворовали велосипедов уже на "Лексусы", "Крузеры"! Общество, полиция, бездействует. Они днём поди в кабинетах сидят, руководят, а в выходной воруют.