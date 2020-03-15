Седан зажало между троллейбусом и КАМАЗом на Ипподромской улице

В Новосибирске на улице Иппподромской столкнулись троллейбус, седан и КАМАЗ — машина оказалась зажата между общественным транспортом и грузовиком.

— ДТП с участием троллейбуса, седана и КАМАЗа. По предварительной информации пострадавших нет, — такая информация поступила в «Службу 112».

По данным службы аварийных комиссаров «Альянс», КАМАЗ не рассчитал расстояние и ударил «Хонду», которая заехала под троллейбус.

10 марта в массовом ДТП с тремя фурами под Новосибирском погиб 25-летний житель Барнаула Руслан — победитель конкурса «Травести-Сибирь — 2020», который проходил в Омске. Руслан возвращался после выступления вместе с другими артистами.