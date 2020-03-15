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Седан зажало между троллейбусом и КАМАЗом на Ипподромской улице

По предварительной информации

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«Хонда» получила серьезные повреждения

«Хонда» получила серьезные повреждения

В Новосибирске на улице Иппподромской столкнулись троллейбус, седан и КАМАЗ — машина оказалась зажата между общественным транспортом и грузовиком.

— ДТП с участием троллейбуса, седана и КАМАЗа. По предварительной информации пострадавших нет, — такая информация поступила в «Службу 112».

По данным службы аварийных комиссаров «Альянс», КАМАЗ не рассчитал расстояние и ударил «Хонду», которая заехала под троллейбус.

10 марта в массовом ДТП с тремя фурами под Новосибирском погиб 25-летний житель Барнаула Руслан — победитель конкурса «Травести-Сибирь — 2020», который проходил в Омске. Руслан возвращался после выступления вместе с другими артистами.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Qwerty
15 мар 2020 в 11:47

Молодец камазист. Убрал еще одно ржавое корыто с дороги.