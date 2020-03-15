Что отменяют и переносят в Новосибирске из-за коронавируса (календарь обновляется)

Первое массовое мероприятие, которое отменили в регионе из-за коронавируса — «Крымская весна». Оно должно было пройти 15 марта

В Новосибирске из-за коронавируса один за одним отменяют или переносят массовые мероприятия. Мы составили их список, который будем обновлять.



15 марта должен был пройти фестиваль «Крымская весна». Его отменили, как и концерт группы «Калинов мост».

19–21 марта — выставка «Учсиб». Минобразования региона отменило все свои мероприятия на данной выставке. При этом на момент публикации организаторы сообщили, что она всё равно состоится.

27–30 мая IX Международный Сибирский транспортный форум. Губернатор Андрей Травников заявил, что форум будет перенесён или отменён.