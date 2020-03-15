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Что отменяют и переносят в Новосибирске из-за коронавируса (календарь обновляется)

Первым под отмену попал фестиваль «Крымская весна»

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Первое массовое мероприятие, которое отменили в регионе из-за коронавируса — «Крымская весна». Оно должно было пройти 15 марта

Первое массовое мероприятие, которое отменили в регионе из-за коронавируса — «Крымская весна». Оно должно было пройти 15 марта

В Новосибирске из-за коронавируса один за одним отменяют или переносят массовые мероприятия. Мы составили их список, который будем обновлять.

15 марта должен был пройти фестиваль «Крымская весна». Его отменили, как и концерт группы «Калинов мост».

19–21 марта — выставка «Учсиб». Минобразования региона отменило все свои мероприятия на данной выставке. При этом на момент публикации организаторы сообщили, что она всё равно состоится.

27–30 мая IX Международный Сибирский транспортный форум. Губернатор Андрей Травников заявил, что форум будет перенесён или отменён.

Июнь — «Технопром». Губернатор Андрей Травников заявил, что форум будет перенесён или отменён.

В эту субботу, 14 марта, стало известно, что результаты анализов двух жителей Кемерово на коронавирус — положительные. Это подтвердило правительство Кузбасса. По сообщениям замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежды Кутькиной, они заразились вирусом в Италии.

Вы знаете об отмененном массовом мероприятии? Сообщите об этом в редакцию НГС по WhatsApp или Telegram на номер +7 923 157–00–00.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Qwerty
15 мар 2020 в 11:45

Крымская весна... Бугага))... Очень нужный праздник в Сибири. Мне от вашего празднования Крыма ни горячо ни холодно... Жить только стало на порядок тяжелей.

Алекс 54
15 мар 2020 в 11:44

Перенесите солнцеликого в Китай, а лучше в Италию, пусть свежим воздухом подышит.

Царь просто Царь
15 мар 2020 в 11:45

Еду с другом, в Париж на неделе . и ни кто мне не указ, путинизм и режим не пройдёт со мной ! Пробегусь, сообщю о покупках.