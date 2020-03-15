Что отменяют и переносят в Новосибирске из-за коронавируса (календарь обновляется)

В Новосибирске из-за коронавируса один за одним отменяют или переносят массовые мероприятия. Мы составили их список, который будем обновлять.
15 марта должен был пройти фестиваль «Крымская весна». Его отменили, как и концерт группы «Калинов мост».
19–21 марта — выставка «Учсиб». Минобразования региона отменило все свои мероприятия на данной выставке. При этом на момент публикации организаторы сообщили, что она всё равно состоится.
27–30 мая IX Международный Сибирский транспортный форум. Губернатор Андрей Травников заявил, что форум будет перенесён или отменён.
Июнь — «Технопром». Губернатор Андрей Травников заявил, что форум будет перенесён или отменён.
В эту субботу, 14 марта, стало известно, что результаты анализов двух жителей Кемерово на коронавирус — положительные. Это подтвердило правительство Кузбасса. По сообщениям замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежды Кутькиной, они заразились вирусом в Италии.
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