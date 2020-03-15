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У кошачьих лемуров в Новосибирском зоопарке родились малыши — вы только посмотрите на них

Детёныши появились у двух самок

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Самка в первые месяцы носит детёныша на спине

Самка в первые месяцы носит детёныша на спине

В Новосибирском зоопарке у кошачьих лемуров пополнение — у двух самок родились детёныши.

— Одна из самок родила двойню, вторая — одного. Появившись на свет, детеныш кошачьего лемура сразу хватается за шерсть матери и цепко держится за неё первые месяцы жизни, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

В зоопарке добавляют, что за малышами ухаживает вся семья лемуров.

За малышами приглядывает вся семья

За малышами приглядывает вся семья

— Нянчиться с малышами любят все. В первое время, когда детеныши маленькие, мама никому их не отдает. Но как только они подрастут и окрепнут, заботиться о них смогут все. Сейчас в группе лемуров беременны еще несколько самок, — объяснили в зоопарке.

Вчера в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило начали заполнять водой бассейны в вольерах для белых медведей — реакция одного из животных попала на видео.

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Новосибирский зоопаркмалыши
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КОММЕНТАРИИ (5)

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15 мар 2020 в 10:55

Чо лимурные кашаки, чо сабакавидные еноты - усё равно.

Гость
15 мар 2020 в 10:27

Даже лемуры восприняли серьезно демографическую ситуацию. Правильно, надо больше рожать!

Однажды,в пылесибирске рдился малыш
15 мар 2020 в 10:34

Я родился!