У кошачьих лемуров в Новосибирском зоопарке родились малыши — вы только посмотрите на них

В Новосибирском зоопарке у кошачьих лемуров пополнение — у двух самок родились детёныши.
— Одна из самок родила двойню, вторая — одного. Появившись на свет, детеныш кошачьего лемура сразу хватается за шерсть матери и цепко держится за неё первые месяцы жизни, — рассказали в Новосибирском зоопарке.
В зоопарке добавляют, что за малышами ухаживает вся семья лемуров.
— Нянчиться с малышами любят все. В первое время, когда детеныши маленькие, мама никому их не отдает. Но как только они подрастут и окрепнут, заботиться о них смогут все. Сейчас в группе лемуров беременны еще несколько самок, — объяснили в зоопарке.
Вчера в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило начали заполнять водой бассейны в вольерах для белых медведей — реакция одного из животных попала на видео.