У кошачьих лемуров в Новосибирском зоопарке родились малыши — вы только посмотрите на них

Самка в первые месяцы носит детёныша на спине

В Новосибирском зоопарке у кошачьих лемуров пополнение — у двух самок родились детёныши.

— Одна из самок родила двойню, вторая — одного. Появившись на свет, детеныш кошачьего лемура сразу хватается за шерсть матери и цепко держится за неё первые месяцы жизни, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

В зоопарке добавляют, что за малышами ухаживает вся семья лемуров.