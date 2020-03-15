Россия — на 48-м месте в мире по числу заражённых: актуальные данные о ситуации с коронавирусом

Ещё 14 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России за сутки. Девять из низ выявили в Москве, один — в Подмосковье, один — в Санкт-Петербурге, два — в Кемеровской области и еще один — в Калининградской области.
Всего в стране уже 59 заболевших: из них 56 случаев заражения Covid-19 зафиксировали у граждан России, два у китайцев и один — у гражданина Италии. Уже выздоровели и выписаны два гражданина Китая и один россиянин. К тому же, выписаны эвакуированные из Японии граждане России с лайнера Diamond Princess.
Существует онлайн-карта, которая показывает число заражённых и умерших в мире. По его данным, заражено 152 440 человек, погибло 5774 человек, выздоровело 72305 человек. Вирус распространился более чем в 120 странах, Россия на 48-м месте по количеству заражённых.
Всемирная организация здравоохранения уже признала распространение коронавируса в мире пандемией.
Из-за китайского коронавируса страны закрывают границы, авиасообщение между странами приостанавливается. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД разработать проект постановления о приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев через границу с Польшей, Норвегией и Швейцарией. По собственной инициативе границы страны закрыла Латвия.
— Практически мы ограничили перелеты во все страны Евросоюза, в Швейцарию и Норвегию с нуля часов 16 марта. Это нам поможет снизить риск распространения коронавируса, — передают РИА Новости слова Мишустина.
Правительство в целом настоятельно рекомендует россиянам отказаться от поездок за границу, если в этом нет крайней необходимости. А в качестве ещё одной меры профилактики распространения вируса называют сокращение количества массовых мероприятий. К таким же мерам прибегают и в мире. Например, чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год, в Свердловской области отменили этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, в Екатеринбурге отменили международный турнир по дзюдо, в Шотландии отменили чемпионат мира по керлингу, финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) перенесён на май.
Во многих городах России запрещают проведение мероприятий численностью более пяти тысяч человек. Из-за этого, например, мог не состояться концерт солиста группы Rammstein в Москве, но Тилль Линдеманн нашёл выход из заявил, что даст два концерта.
В то же время РПЦ отказалась закрывать храмы или отменять богослужения. Поэтому 12 марта в Петербурге тысячи верующих выстроились в очередь к частице мощей пророка Иоанна Предтечи, чтобы поцеловать. Следы поцелуев с сосуда просто стирали тряпочкой, но не успевали за всеми. Сегодня похожая ситуация была в Екатеринбурге, когда в один из храмов привезли чудотворную икону блаженной Матроны Московской с частицей её святых мощей.
Чтобы не заразиться коронавирусом, прежде всего, нужно мыть руки. Как делать это правильно смотрите здесь. Также можете прочитать репортаж с единственной в России фабрики, где делают защиту от коронавируса.