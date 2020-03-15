Россия — на 48-м месте в мире по числу заражённых: актуальные данные о ситуации с коронавирусом

В мире больше 152 тысяч человек, заразившихся коронавирусом Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Ещё 14 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России за сутки. Девять из низ выявили в Москве, один — в Подмосковье, один — в Санкт-Петербурге, два — в Кемеровской области и еще один — в Калининградской области.

Всего в стране уже 59 заболевших: из них 56 случаев заражения Covid-19 зафиксировали у граждан России, два у китайцев и один — у гражданина Италии. Уже выздоровели и выписаны два гражданина Китая и один россиянин. К тому же, выписаны эвакуированные из Японии граждане России с лайнера Diamond Princess.

Существует онлайн-карта, которая показывает число заражённых и умерших в мире. По его данным, заражено 152 440 человек, погибло 5774 человек, выздоровело 72305 человек. Вирус распространился более чем в 120 странах, Россия на 48-м месте по количеству заражённых. Всемирная организация здравоохранения уже признала распространение коронавируса в мире пандемией.

Из-за китайского коронавируса страны закрывают границы, авиасообщение между странами приостанавливается. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД разработать проект постановления о приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев через границу с Польшей, Норвегией и Швейцарией. По собственной инициативе границы страны закрыла Латвия. — Практически мы ограничили перелеты во все страны Евросоюза, в Швейцарию и Норвегию с нуля часов 16 марта. Это нам поможет снизить риск распространения коронавируса, — передают РИА Новости слова Мишустина. Правительство в целом настоятельно рекомендует россиянам отказаться от поездок за границу, если в этом нет крайней необходимости. А в качестве ещё одной меры профилактики распространения вируса называют сокращение количества массовых мероприятий. К таким же мерам прибегают и в мире. Например, чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год, в Свердловской области отменили этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, в Екатеринбурге отменили международный турнир по дзюдо, в Шотландии отменили чемпионат мира по керлингу, финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) перенесён на май.