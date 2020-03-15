«Люди в противочумных костюмах, нам выдали масочки». Сибирячка попала под карантин, вернувшись из Италии

Все российские туристы, вернувшиеся из стран, где бушует коронавирус, проходят обязательный двухнедельный карантин Фото: Александр Ощепков / НГС

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила о пандемии коронавируса нового типа (чем пандемия отличается от эпидемии — объясняем тут). По официальным данным, вирусом заразились более 150 тысяч человек, Россия занимает пока 48-е место по распространенности. Все российские туристы, вернувшиеся из стран, где бушует коронавирус, проходят обязательный двухнедельный карантин. В их числе оказалась читательница НГС, недавно вернувшаяся из путешествия по Италии. Жительница Новосибирска рассказала, как всё происходило и через что ей пришлось пройти, чтобы добиться анализа на коронавирус.



«Снимайте маски, будем вас фотографировать» В Рим Екатерина с мужем прилетели 25 февраля. На тот момент было известно о нескольких заболевших на севере Италии, но за 10 дней (именно столько длилось путешествие новосибирцев) вирус разошелся по всей стране — сейчас Италия является эпицентром распространения коронавируса в Европе. По словам Екатерины, в местных аптеках они не нашли защитные маски, поэтому в качестве профилактики использовали антисептики для рук. С пересадкой в Москве пара вернулась домой 5 марта. В столице их проверили дважды — врач с тепловизором в самолете в сопровождении полиции и сотрудники в масках в здании аэропорта: — Там люди уже в «противочумных» костюмах были, выдали нам масочки, мы заполнили анкеты, маски надели сразу. Прошли к столу врача, сказали, что всё у нас нормально — мы летим назад в Новосибирск. Через пять минут нам говорят, мол, снимайте маски, мы вас будем фотографировать — в итоге фотографировали не только нас, но и наши паспорта. Что было после возвращения в Новосибирск

Сейчас Екатерина сомневается по поводу реального отслеживания потенциальных заболевших в России, так как после их возвращения в Новосибирск (это было 6 марта) с ними никто не связался. — Мы думаем, ну ладно, не будем перед праздниками никуда обращаться — наверняка с нами свяжутся, все контакты оставили. То есть мы соблюдали карантин по своему желанию, ведь мы сознательные люди. Ни с кем не общались, сидели дома, мне мама принесла 6-го числа продукты — восприняли опасность с пониманием, с гражданской ответственностью. То есть нам до 10-го числа никаких документов о том, что мы должны сидеть на карантине, не предоставили, — рассказывает жительница Новосибирска. В понедельник, 9 марта, пара стала бить тревогу — на следующий день у них заканчивался отпуск, нужно было выходить на работу. Еще в Москве им выдали памятку, в которой говорилось, что на карантине необходимо оставаться дома и никуда не выходить, вызывать врача на дом. Новосибирцы, следуя инструкции, позвонили по телефону неотложной помощи:

— Там девушка вообще не в адеквате была, видимо, новости не смотрит. Сообщает: «Идите в поликлинику завтра». В смысле в поликлинику? Пытаемся ей объяснить, говорит: «Идите в поликлинику, у нас врачи до двух работают». Мы звоним в скорую — там тоже объясняют пофигистично, мол, идите в поликлинику. Мы еще переживали, потому что слегка покашливали, мало ли что. Они такие: «Ну езжайте в инфекционную больницу». Мы в шоке, что делать? Завтра на работу — у нас ни документов, ничего. Я решаю, что надо, наверное, звонить в Москву. «В справке поставили ОРВИ» По словам Екатерины, лишь после звонка московскому специалисту местные врачи отреагировали — через два с половиной часа попыток вызвать врача к ним приехала скорая помощь. После измерения температуры было решено везти Екатерину с мужем в инфекционную больницу. — Когда приехали в инфекционную, медик сказал, что сейчас поедет мыться, машину будут мыть — то есть все-таки они это как-то обрабатывают. В инфекционной кто как одет — два врача, которые к нам заходили, в масках с клапаном и в каких-то костюмах специальных, а медсестры в обычных масках. В справке нам поставили ОРВИ. Обратно из больницы мы поехали на такси. Мы попросили у медиков маски, нацепили на себя и поехали. На скорой нас везти обратно они тоже отказались. Я говорю: «Ну че, мы в метро тогда пошли?», — смеется девушка.

Также её настораживает, что в самолете были и другие люди, которые, скорее всего, не находятся на карантине и спокойно передвигаются по городу. Сейчас к Екатерине с мужем каждый день приходит врач, которая проверяет у них температуру. Им выписали больничный на две недели, но не с 6 марта, когда они прилетели, а с 10-го. Девушка уточнила, что результаты анализов на коронавирус, которые должны делаться в течение двух дней, они пока не получили. По последним сообщениям медиков, ориентировочно они будут готовы в понедельник. — Мы сразу подумали, что ничего не будет готово за два дня, потому что со всей России везут эти анализы в «Вектор». В Кемерово уже есть заболевшие. Я совершенно не понимаю, почему надо проводить какие-то массовые мероприятия. В Италии с этим все налажено. Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда у нас начнут сметать туалетную бумагу и продукты первой необходимости, — недоумевает Екатерина. Сейчас они с мужем никуда не выходят из дома и ни с кем не контактируют. Продукты им приносит мама — к ней они выходят в маске.