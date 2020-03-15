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«Люди в противочумных костюмах, нам выдали масочки». Сибирячка попала под карантин, вернувшись из Италии

Девушка на личном опыте посмотрела, готовы ли новосибирские врачи к пандемии. Спойлер: нет

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Все российские туристы, вернувшиеся из стран, где бушует коронавирус, проходят обязательный двухнедельный карантин

Все российские туристы, вернувшиеся из стран, где бушует коронавирус, проходят обязательный двухнедельный карантин

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила о пандемии коронавируса нового типа (чем пандемия отличается от эпидемии — объясняем тут). По официальным данным, вирусом заразились более 150 тысяч человек, Россия занимает пока 48-е место по распространенности. Все российские туристы, вернувшиеся из стран, где бушует коронавирус, проходят обязательный двухнедельный карантин. В их числе оказалась читательница НГС, недавно вернувшаяся из путешествия по Италии. Жительница Новосибирска рассказала, как всё происходило и через что ей пришлось пройти, чтобы добиться анализа на коронавирус.

«Снимайте маски, будем вас фотографировать»

В Рим Екатерина с мужем прилетели 25 февраля. На тот момент было известно о нескольких заболевших на севере Италии, но за 10 дней (именно столько длилось путешествие новосибирцев) вирус разошелся по всей стране — сейчас Италия является эпицентром распространения коронавируса в Европе. По словам Екатерины, в местных аптеках они не нашли защитные маски, поэтому в качестве профилактики использовали антисептики для рук.

С пересадкой в Москве пара вернулась домой 5 марта. В столице их проверили дважды — врач с тепловизором в самолете в сопровождении полиции и сотрудники в масках в здании аэропорта:

— Там люди уже в «противочумных» костюмах были, выдали нам масочки, мы заполнили анкеты, маски надели сразу. Прошли к столу врача, сказали, что всё у нас нормально — мы летим назад в Новосибирск. Через пять минут нам говорят, мол, снимайте маски, мы вас будем фотографировать — в итоге фотографировали не только нас, но и наши паспорта.

Что было после возвращения в Новосибирск

Сейчас Екатерина сомневается по поводу реального отслеживания потенциальных заболевших в России, так как после их возвращения в Новосибирск (это было 6 марта) с ними никто не связался.

— Мы думаем, ну ладно, не будем перед праздниками никуда обращаться — наверняка с нами свяжутся, все контакты оставили. То есть мы соблюдали карантин по своему желанию, ведь мы сознательные люди. Ни с кем не общались, сидели дома, мне мама принесла 6-го числа продукты — восприняли опасность с пониманием, с гражданской ответственностью. То есть нам до 10-го числа никаких документов о том, что мы должны сидеть на карантине, не предоставили, — рассказывает жительница Новосибирска.

В понедельник, 9 марта, пара стала бить тревогу — на следующий день у них заканчивался отпуск, нужно было выходить на работу. Еще в Москве им выдали памятку, в которой говорилось, что на карантине необходимо оставаться дома и никуда не выходить, вызывать врача на дом. Новосибирцы, следуя инструкции, позвонили по телефону неотложной помощи:

— Там девушка вообще не в адеквате была, видимо, новости не смотрит. Сообщает: «Идите в поликлинику завтра». В смысле в поликлинику? Пытаемся ей объяснить, говорит: «Идите в поликлинику, у нас врачи до двух работают». Мы звоним в скорую — там тоже объясняют пофигистично, мол, идите в поликлинику. Мы еще переживали, потому что слегка покашливали, мало ли что. Они такие: «Ну езжайте в инфекционную больницу». Мы в шоке, что делать? Завтра на работу — у нас ни документов, ничего. Я решаю, что надо, наверное, звонить в Москву.

«В справке поставили ОРВИ»

По словам Екатерины, лишь после звонка московскому специалисту местные врачи отреагировали — через два с половиной часа попыток вызвать врача к ним приехала скорая помощь. После измерения температуры было решено везти Екатерину с мужем в инфекционную больницу.

— Когда приехали в инфекционную, медик сказал, что сейчас поедет мыться, машину будут мыть — то есть все-таки они это как-то обрабатывают. В инфекционной кто как одет — два врача, которые к нам заходили, в масках с клапаном и в каких-то костюмах специальных, а медсестры в обычных масках. В справке нам поставили ОРВИ. Обратно из больницы мы поехали на такси. Мы попросили у медиков маски, нацепили на себя и поехали. На скорой нас везти обратно они тоже отказались. Я говорю: «Ну че, мы в метро тогда пошли?», — смеется девушка.

Также её настораживает, что в самолете были и другие люди, которые, скорее всего, не находятся на карантине и спокойно передвигаются по городу. Сейчас к Екатерине с мужем каждый день приходит врач, которая проверяет у них температуру. Им выписали больничный на две недели, но не с 6 марта, когда они прилетели, а с 10-го. Девушка уточнила, что результаты анализов на коронавирус, которые должны делаться в течение двух дней, они пока не получили. По последним сообщениям медиков, ориентировочно они будут готовы в понедельник.

— Мы сразу подумали, что ничего не будет готово за два дня, потому что со всей России везут эти анализы в «Вектор». В Кемерово уже есть заболевшие. Я совершенно не понимаю, почему надо проводить какие-то массовые мероприятия. В Италии с этим все налажено. Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда у нас начнут сметать туалетную бумагу и продукты первой необходимости, — недоумевает Екатерина.

Сейчас они с мужем никуда не выходят из дома и ни с кем не контактируют. Продукты им приносит мама — к ней они выходят в маске.

Что известно про коронавирус: свежие данные

В четверг, 12 марта, депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус, проснувшись с температурой, вспомнила, что накануне контактировала с большим количеством людей. Женщина решила проверить — не подцепила ли она случайно коронавирус. Что из этого вышло — читайте в её авторской колонке.

Как проверить себя на коронавирус? Можно ли где-то сдать анализ? И какие симптомы должны вас обеспокоить? НГС разобрался, куда обращаться, чтобы сдать анализы и сколько это стоит.

В эту субботу, 14 марта, стало известно, что результаты анализов двух жителей Кемерова на коронавирус — положительные. Это подтвердило правительство Кузбасса. Рассказываем, где и как они заразились вирусом.

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анализы на коронавирусКоронавирусИталия
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КОММЕНТАРИИ (70)

Гость
15 мар 2020 в 21:27

В двух словах: некомпетентность и безразличие.

Фото пользователя
15 мар 2020 в 21:38

Сходите в мэрию, пройдитесь по кабинетам. В отдел здравоохранения загляните.

15 мар 2020 в 21:36

Нефиг по всяким италиям ездить. Духовные скрепы есть только здесь, в России. А там только вирусы.