Глава СКР просит возбудить уголовное дело на судью Новосибирского облсуда

— Рассмотрение представления председателя Следственного комитета о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Петруниной Инны Николаевны по признакам преступления, предусмотренного статьей 283 УК РФ (разглашение государственной тайны).

На очередном заседании Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление председателя СКР Александра Бастрыкина о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении главы Совета судей Новосибирской области, судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.

Сейчас неизвестно, что именно ей инкриминирует СКР. По информации Тайга.инфо, это дело может быть связано с письмом губернатору об обысках по делу руководства областного управления мировых судей.

Известно, что Ирина Петрунина родилась в 1971 году и работает судьей уже более 20 лет. С 2013 года возглавляет Совет судей Новосибирской области, а также входит в коллегию по административным делам Новосибирского областного суда. Более 10 лет сама входила в состав региональной ККС. Также Петрунина претендовала на должность председателя Новосибирского облсуда. Однако ВККС поддержала кандидатуру ее конкурента Антона Остроумова.

Вчера, 13 марта, Центральный районный суд Новосибирска сегодня избрал меру пресечения бывшему начальнику управления нормативно-правовой работы мэрии Роману Сальникову. Мужчину подозревают в получении взятки, его отправили в СИЗО на два месяца.