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Стало известно, где и как заразились коронавирусом двое жителей Кемерово

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу сообщила, что они прибыли из Италии

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После отдыха заболевшие добирались из аэропорта Новосибирска своим транспортом&nbsp;

После отдыха заболевшие добирались из аэропорта Новосибирска своим транспортом 

В эту субботу, 14 марта, стало известно, что результаты анализов двух жителей Кемерово на коронавирус — положительные. Это подтвердило правительство Кузбасса. По сообщениям замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежды Кутькиной, они заразились вирусом в Италии.

— Заболевшие прибыли из Италии, где отдыхали. Самолет прибыл из Италии в Шереметьево 7 марта, оттуда — до Новосибирска, далее они ехали своим транспортом, — передало слова Кутькиной «Интерфакс».

Также агентство сообщило, что у одного из госпитализированных состояние средней степени тяжести, у второго — удовлетворительное. По словам главного областного специалиста по инфекционным болезням Ольги Бородкиной, они не находятся в реанимации, так как им не требуется искусственная вентиляция легких.

Первый заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Елена Зеленина сообщила «Интерфаксу», что с заболевшими контактировали четыре человека:

— Они отслеживаются. Варианты, где они будут изолироваться, будут рассматриваться индивидуально. С этими контактами проведена работа, оценены условия их проживания, адекватности, они находятся в домашней изоляции. Одна из контактировавших с больными была госпитализирована по ее собственной инициативе.

Зеленина подчеркнула, что не исключено дальнейшее распространение вируса в регионе. По этой причине здесь «готовится распоряжение о введении режима повышенной готовности». Также она сообщила, что, в случае роста числа заболевших, корпуса инфекционных больниц региона будут закрываться полностью, в них будут только те, кто заразился коронавирусом — отделения для этого уже готовы.

Ещё одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали в Новокузнецке, его диагноз сейчас уточняется.

Вы знаете людей, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус? Или вы/ваши знакомые или родственники прямо сейчас находятся на карантине в Новосибирской области? Сообщит об этом в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157-00-00 или на почту news@ngs.ru.

НГС рассказывал о том, что такое пандемия коронавируса — это объяснил эпидемиолог.

Что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус (а также где и как сдать анализ), — читайте в этой инструкции.

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коронавирусКемеровоКузбассНовокузнецк
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КОММЕНТАРИИ (21)

14 мар 2020 в 21:22

Они контактировали со всеми пассажирами, пока летели до Новосибирска!

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14 мар 2020 в 21:24

Объясните поподробней, заражённые дома, а все близкие ходят на работу ? Таксист который их вёз до дома, так и бомбит дальше ? Всех пассажиров с рейса Москва - Новосибирск уже изолировали, или они тоже вышли на работу?

ИбуПрофен
14 мар 2020 в 21:31

Летели в самолёте+ Приземлились в аэропорту =И всего 4-ре контактировавших??
А хотите аналогичную статистику из " отсталого" вьета?
С их ОФИЦИАЛЬНОГО сайта, открытого для населения?
Не хотите?
Но я приведу: пациент номер BN17 -
26-летняя женщина в Ханое посетила свою сестру в Англии и через Италию, Францию ​​и вернулась в Ханой 20.02.2020 (самолётом, ситуация похожая,не правда ли?) .
На сегодня цепочка от этого пациента (летевших, контактировавших, в супермаркете, гид, туристы, которых этот гид потом сопровождал и ТП) : 53 инфицированных, 16 выздоровлений, 0 смертей, 101 подозреваемый в инфекции, 5 182 (ПЯТЬ ТЫСЯЧ!!!) проверенных и показавших отрицательный тест на вирус.
Вы кого смешите, 4ре человека!!
Да вы делать нихрена не делаете, поэтому у вас и четыре! Кого вы проверили, двух соседов по бокам, и двух спереди и сзади в самолёте???
В этих 53 только человек 10 , сидевших по всему салону!
ПОЗОР медицине!