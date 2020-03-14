Стало известно, где и как заразились коронавирусом двое жителей Кемерово

После отдыха заболевшие добирались из аэропорта Новосибирска своим транспортом Фото: Александр Ощепков / НГС

В эту субботу, 14 марта, стало известно, что результаты анализов двух жителей Кемерово на коронавирус — положительные. Это подтвердило правительство Кузбасса. По сообщениям замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежды Кутькиной, они заразились вирусом в Италии. — Заболевшие прибыли из Италии, где отдыхали. Самолет прибыл из Италии в Шереметьево 7 марта, оттуда — до Новосибирска, далее они ехали своим транспортом, — передало слова Кутькиной «Интерфакс». Также агентство сообщило, что у одного из госпитализированных состояние средней степени тяжести, у второго — удовлетворительное. По словам главного областного специалиста по инфекционным болезням Ольги Бородкиной, они не находятся в реанимации, так как им не требуется искусственная вентиляция легких.

Первый заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Елена Зеленина сообщила «Интерфаксу», что с заболевшими контактировали четыре человека:

— Они отслеживаются. Варианты, где они будут изолироваться, будут рассматриваться индивидуально. С этими контактами проведена работа, оценены условия их проживания, адекватности, они находятся в домашней изоляции. Одна из контактировавших с больными была госпитализирована по ее собственной инициативе. Зеленина подчеркнула, что не исключено дальнейшее распространение вируса в регионе. По этой причине здесь «готовится распоряжение о введении режима повышенной готовности». Также она сообщила, что, в случае роста числа заболевших, корпуса инфекционных больниц региона будут закрываться полностью, в них будут только те, кто заразился коронавирусом — отделения для этого уже готовы. Ещё одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали в Новокузнецке, его диагноз сейчас уточняется.

Вы знаете людей, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус? Или вы/ваши знакомые или родственники прямо сейчас находятся на карантине в Новосибирской области? Сообщит об этом в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157-00-00 или на почту news@ngs.ru.

